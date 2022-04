Após várias críticas, jornal francês se rende a Neymar com nota mais alta

A temporada 21/22 está longe de ser as mais agradáveis para o PSG e sua torcida, mas Neymar vai encerrando o ano com uma "vitória particular". Isso porque o jornal francês Le Parisien, após constantes críticas, finalmente deu nota alta para o brasileiro, após atuação positiva na vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha.

O diário deu 7,5 como nota para o camisa 10 parisiense. Neymar abriu o placar no Parque dos Príncipes, e teve participação direta no segundo gol, já que teve seu chute bloqueado pelo braço do defensor adversário, em pênalti que acabou convertido por Mbappé.

"Foi o melhor atacante do Paris neste domingo. A maneira como ele ataca a bola no gol que abriu o placar foi soberba", escreveu o Le Parisien.

"Sua disposição e sua precisão permitiram ao PSG criar suas melhores chances durante a partida", continuou.

Mais artigos abaixo

"Seu primeiro tempo foi excelente. Depois do intervalo, sua atuação caiu um pouco e ele se mostrou um tanto nervoso", concluiu.

Já Messi e Mbappé não foram poupados pela crítica. Enquanto o argentino recebeu um 4, o francês, mesmo tendo marcado um gol, levou 4,5.

Coube a Donnarumma ficar com a nota 3, após cometer um erro que culminou no gol do Olympique de Marselha.