Após pressão da torcida, Al Hilal desiste de contratar Thiago Galhardo

Torcedores fizeram forte campanha contra a chegada do atacante brasileiro; tempo de contrato e exigência do Inter também pesaram contra

Depois de uma forte manifestação da torcida na internet, o Al Hilal desistiu da contratação de Thiago Galhardo, do Internacional. Na última sexta-feira (06), o Colorado chegou a aceitar uma oferta do time saudita e aguardava apenas o pagamento, que não foi concretizado.

Desde que a notícia de que Thiago Galhardo estaria acertando com o Al Hilal por empréstimo de seis meses se espalhou, a torcida saudita começou a se manifestar contrária a chegada do jogador. Os torcedores não se empolgaram com a carreira do brasileiro, mesmo com a boa temporada pelo Inter.

Nesta janela de transferências, o clube negociou com vários atletas, inclusive com Alex Teixeira, o grande sonho de consumo.

Na Arábia Saudita, a torcida do Al Hilal faz campanha contra a contratação de Thiago Galhardo. A tag #الجمهور_يرفض_تياغو está em primeiro lugar no TT saudita — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 5, 2021

Com o insucesso das trativas, Thiago Galhardo entrou em pauta mas teve rapidamente seu nome reprovado pelos torcedores. O fato fez com que a direção voltasse atrás principalmente depois de acertar com um outro atacante, Abdullah Al-Hamdan, que estava no Al Shabab.

Thiago Galhardo não será reforço do Al Hilal. Direção do clube desistiu da contratação do jogador do Internacional.



Um novo atacante foi apresentado e já treinou no CT do Crescente pic.twitter.com/DtNQHd3qdI — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 7, 2021

Além da rejeição, o GE.com trouxe outros dois motivos para que a transferência não tenha sido finalizada. O primeiro deles é referente a uma exigência do Inter, que queria que os valores negociados fossem pagos à vista, enquanto o Al-Hilal pretendia pagar de forma parcelada. O contrato de apenas seis meses também pesou, já que o Campeonato Árabe já está na reta final.

Faltando 13 rodadas para o encerramento da competição, Galhardo já estaria ausente nas duas primeiras semanas de contrato, uma vez que teria de ficar em isolamento, uma obrigatoriedade para quem chega de fora do país. Além disso, mais algum tempo seria perdido para recondicionamento físicio, já que está tratando uma lesão. E, neste cenário, os árabes consideraram o invetimento muito alto.

Nesta domingo (07), a direção do Inter confirmo, através de nota oficial, que Thiago Galhardo fica no clube.

"O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020".