Após pagode, Jô falta a treino e estremece relação no Corinthians

Jô vive nova polêmica no Timão após ser flagrado em pagode

O atacante Jô vive mais uma polêmica no Corinthians. Após ser flagrado em uma roda de samba enquanto o time era derrotado pelo Cuiabá, na noite de terça-feira, o jogador não se reapresentou no CT Joaquim Grava com o restante do elenco na manhã desta quarta (08).

A informação foi divulgada pelo UOL Esporte e confirmada pela GOAL. Jô era esperado no CT Joaquim Grava para seguir o tratamento de um trauma na perna esquerda, sofrido no empate contra o Always Ready, no final de maio, e também para conversar sobre o acontecido durante a noite de terça-feira.

Sem a presença do camisa 77, a diretoria do Timão não conseguiu conversar com o atleta, que não justificou a sua falta em mais um treino. Após a sessão de treinamento, a assessoria do clube revelou que se pronunciará em um “momento oportuno”, sem citar a ausência do atacante.

“A Diretoria de Futebol trata internamente o caso do atleta Jô e o Clube irá se manifestar no momento oportuno”, divulgou o clube no site oficial.

A ausência de Jô em um treinamento não é novidade em 2022. No final de março, Jô faltou em suas sessões de treinamento e foi multado pela diretoria, além da multa, o treinador levou uma bronca do treinador Vítor Pereira. Em coletiva, o português disse que o atacante não poderia errar novamente.

“O Jô tem que aprender que é preciso conduta profissional. Jogador experiente, espero que ele tenha aprendido com a situação e não volte a acontecer. Costumamos dizer que na vida podemos errar, mas duas não podem acontecer”.