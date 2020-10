Após mais uma boa vitória, 'Cebolismo' empolga torcida do Palmeiras

Verdão conseguiu uma importante vitória contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, e fez um primeiro tempo que deixou a torcida palestrina animada

Nesta quinta-feira (29), o conseguiu uma importante vitória pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do . O Verdão foi ao estádio Nabi Abi Chedid e venceu o Bragantino por 3 a 1 e chega para a partida de volta com uma importante vantagem. Porém, o que mais chamou a atenção foi a boa exibição da equipe paulistana (especialmente na primeira etapa). Como não poderia deixar de ser, o técnico interino Andrey Lopes, o 'Cebola', levou o crédito por uma boa exibição e deu esperanças para a torcida alviverde.

A moda do momento é acrescentar o "ismo" ao final do nome ou apelido do técnico de futebol em questão. É assim como dinizismo (Fernando Diniz no ), foi assim como o ramonismo (Ramon Menezes no ) e muito mais, como gosta de se divertir a torcida brasileira. Com as boas atuações do sob o comando de Cebola surgiu o inevitável cebolismo.

O Palmeiras está perto de anunciar o novo técnico. O português Abel Ferreira, treinador do PAOK, da Grécia, já firmou contrato com o Verdão e deve ser anunciado como sucessor de Vanderlei Luxemburgo em pouco tempo.

Porém, a atuação de Andrey Lopes agradou ao torcedor e aos jogadores e pode indicar um caminho que Abel pode seguir. Ao final da partida, Felipe Melo falou sobre a importância do trabalho de Cebola.

"O Andrey é um profissional nota 10, que está mostrando seu valor. A gente comprou o trabalho dele, assim como tinha comprado do professor Vanderlei", declarou o capitão Felipe Melo ao Sportv após a vitória em Bragança Paulista.

Confira abaixo algumas reações da torcida do Palmeiras e de perfis humorísticos do Verdão sobre o trabalho de Cebola.

Cebola tá fazendo os adversários chorarem!!😂 — Rannes SouzaⓈ︎Ⓔ︎Ⓟ︎ #ForaGaliotte (@rannessouza) October 30, 2020

Primeiro tempo de "Cebola Mecânica"; segundo tempo de mais do mesmo. — ☭#DefendaoSUS☭ (@DivinoBlog) October 30, 2020

O Palmeiras de Andrey Cebola precisou de 27 minutos para fazer três gols. Muita intensidade e velocidade na laterais. Cebolizou. — Abel Raphael (@raphaelkonno) October 29, 2020

Cebola no comando do Palmeiras:



11 gols em 3 jogos ✅

Rony fez gol ✅ — ᴅᴏug ⓟ (@eae_douglas) October 29, 2020