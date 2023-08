Após eliminação do Flamengo, Al Nassr promete nova tentativa por Leo Pereira

Time de Cristiano Ronaldo e Luís Castro busca por um zagueiro no mercado brasileiro

Em busca de um zagueiro, o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, virou os olhos para o futebol brasileiro. Depois de uma investida em Gustavo Gomez, do Palmeiras, o clube saudita demonstrou interesse na contratação de Leo Pereira. Notícia trazida inicialmente pelo jornalista “Vene Casagrande” e confirmada pela GOAL. Os sauditas, inclusive, vão insistir após eliminação do Flamengo na Copa Libertadores.

O Nassr acenou com a possibilidade de oferecer 12 milhões de dólares pelo zagueiro, mas o Flamengo avisou que não pretendia negociar. A oferta, no entanto, balançou o jogador que se sentiu seduzido pelo projeto financeiro e esportivo.

A proposta do Al Nassr a Leo Pereira é bem superior ao que ele recebe hoje no Flamengo. Além disso, o entendimento é de que a liga Saudita está crescendo e atraindo grandes nomes do futebol mundial.

Com a saída do Flamengo da Copa Libertadores, os sauditas prometem uma nova investida pelo zagueiro. Vale ressaltar que, a ideia do time carioca era não negociar nenhum jogador, principalmente com a janela fechada e três competições importantes em disputa.

Segundo soube a GOAL, após a disputa da final da Copa Árabe, que acontece neste sábado, diante do Al Hilal, os sauditas devem procurar novamente a diretoria rubro-negra para saber se há possibilidade de fazer negócio.