Zidane rebate declaração de Piqué: "Real Madrid não está sendo favorecido"

Líder, Barcelona pode ser ultrapassado pelos Merengues neste domingo (21), após empatar com o Sevilla sem gols

A polêmica em torno das declarações de Gerard Piqué após o empate sem gols do com o , parece não afetar o técnico Zinedine Zidane. Na véspera do confronto com o , Sociedad, em que os merengues podem alcançar a liderança em caso de vitória, o francês não quis polemizar, apesar de ter demonstrado desconforto com a situação.

"Tenho a sorte de fazer o que gosto e nem todos podem dizer a mesma coisa. Podia ser como muitos e me queixar. Mas sou positivista na vida, é esta a minha forma de ser. Palavras de Piqué? Falem o que quiser, o que me importa é jogo de amanhã. Tenho a minha opinião sobre esse assunto, mas não vos vou dizer nada parecido", disse.

"Amanhã será apenas mais uma das 11 finais que temos. Estamos muito bem. Não tivemos muitos dias de recuperação, será o primeiro jogo que fazemos fora, contra uma equipe muito boa, que nos vai complicar a vida, mas queremos dar boa resposta.", completou.

O tem 62 pontos, três a menos que o Barcelona, e fecha a rodada neste domingo (21), às 17h (de Brasília).

Piqué é alvo da comissão de arbitragem da

De acordo com o jornal “Sport”, as declarações de Piqué poderão ser alvo de medidas disciplinares por parte do Comitê de da federação espanhola.

"Vendo que fizemos nos últimos três jogos, acho que vai ser muito difícil ganhar a La Liga. Não dependemos só da gente, mas vamos fazer o possível. Difícil crer que o Real Madrid perca pontos", afirmou.