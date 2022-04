Pressionado, Braz recebe apoio no Flamengo e não deve deixar cargo

Com a crise instalada no Flamengo, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, volta a ser alvo interno e externo. O dirigente escolhido por Landim para chefear a pasta sofreu resistências desde o início, mas ganhou força depois das contratações e conquistas de 2019. Agora, com os recentes fracassos e os problemas que envolvem o dia a dia do Ninho do Urubu, o cartola voltou ao foco.

Nesta semana, Braz agendou reuniões com os conselheiros e foi obrigado a desmarcar após cobranças de aliados de Landim. O mandatário também teve que cancelar outro compromisso que firmou, este com membros das torcidas organizadas. Nesta quinta-feira (07), estava previsto um encontro com representantes da Raça, Jovem, Fla Manguaça e Urubuzada com algumas lideranças do elenco, mas também teve que ser cancelado.

O encontro, inclusive, causou revolta não só de dirigentes do clube como também dos atletas que não enxergam como natural esse tipo de reunião. Vale frisar, no entanto, que alguns jogadores se colocaram à disposição para participar.

Na última quarta (06), uma suposta declaração de Marcos Braz, criticando o trabalho de Paulo Sousa, trazida pelo jornalista Juca Kfouri, em sua coluna na UOL trouxe mais problemas internamente.

"Está difícil. Ninguém está gostando dessa indefinição na escalação, as experiências já deveriam ter acabado. Mas não falo nada diretamente para não dizerem que eu estou interferindo", teria dito o vice-presidente de futebol do clube.

A reportagem da GOAL tentou contato com Marcos Braz para confirmar se essas palavras foram ditas por ele, mas ainda não teve retorno. O vice-presidente deve conceder entrevista coletiva no Ninho do Urubu, nesta sexta (08), às 13h, logo após as apresentações do goleiro Santos e do lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Apesar do momento conturbado e da pressão que alguns dirigentes fazem em cima de Braz, a saída dele é vista como muito difícil. No entendimento de outros vice-presidentes, a pasta exige uma grande exposição e traz muito desgaste na imagem. Há nomes que sentem calafrios só de pensar na possibilidade de assumirem de frente o futebol, entrarem no meio do fogo cruzado e correrem o risco de se queimar politicamente no clube.

Mais artigos abaixo

Além disso, parte da base de apoio que ajudou a eleger Landim, defende Marcos Braz no comando do futebol. Entendem que ele é o nome mais preparado para o cargo, conhecedor do mercado e com vasta experiência no clube e no assunto. Braz, por sua vez, também não cogita pedir demissão.

Nesta quinta-feira, o vice-presidente também recebeu apoio internamente. Um grupo de conselheiros preparou uma carta para entregar à diretoria com o intuito de reiterar confiança no trabalho de Marcos Braz. A carta ainda fala em críticas exageradas e ataques maldosos ao cartola.