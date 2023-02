Antigo alvo do São Paulo, João Veras pode ser comprado pela Ferroviária

Atacante está emprestado ao clube de Araraquara. Ele pode ser adquirido por R$ 1 milhão ao término do contrato

Alvo do São Paulo em 2021, o atacante João Veras estreou pela Ferroviária nesse sábado e fez o gol da vitória da equipe diante do Guarani, pela décima rodada do Paulistão. Emprestado até o fim do Estadual, ele pode ter os direitos adquiridos pelo clube ao término do contrato.

O time de Araraquara, que é gerido pelo empresário Giuliano Bertolucci, pode comprar 60% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos por R$ 1 milhão, como soube a GOAL. Esta foi uma determinação da Ponte Preta ao cedê-lo para a Ferroviária.

Antes do acordo com a Ferroviária, o Atlético San Luis, do México, cogitou a contratação do jogador. Ele foi uma indicação do técnico André Jardine, mas as tratativas não avançaram à época. O clube optou por não fazer uma investida no atleta.

João Veras tem contrato com a Ponte Preta até dezembro de 2024 — ele renovou com a Macaca antes de uma passagem malsucedida por Portugal. Ele defendeu o Portimonense por empréstimo e teve o contrato rescindido antes do término por questões disciplinares.

Em janeiro deste ano, foi repassado à Ferroviária. O atacante já esteve na mira do São Paulo em 2021. À época, o Tricolor paulista emprestou Marcos Júnior à Ponte Preta. Em troca, o clube de Campinas cedeu a prioridade de compra do atleta aos são-paulinos.

A diretoria de Julio Casares tinha até dezembro de 2021 para assegurar a aquisição do atacante em definitivo, mas optou por não exercer a cláusula contratual.

Nesta temporada, ele ficou em campo por 15 minutos pela Ferroviária e fez um gol, justamente o que determinou a vitória da equipe sobre o Guarani, nesse sábado.