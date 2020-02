Aniversário de Neymar incomoda o PSG e Tuchel: "é uma distração", diz o treinador

Técnico não aprova festa do brasileiro a dois dias da partida contra o Nantes

Neymar segue sendo notícia dentro e fora de campo. Após a goleada do sobre o , por 5 a 0 no sábado (1), Thomas Tuchel demonstrou que não gostou do craque ter marcado a sua festa de aniversário para à noite deste domingo (2), dois dias antes da partida contra o , que será disputada terça-feira (4) fora de casa.

"Não vou dizer se vou estar lá, esse é outro assunto. O segundo assunto é o aniversário do Ney. É uma distração, isso é claro. Sempre vou proteger meus jogadores porque eles são meus jogadores e os amo muito. Prefiro falar no privado, se tivermos coisas duras e críticas a dizer, prefiro fazê-las internamente", apontou.

"No domingo, dois dias antes de um jogo, não me parece uma boa opção. Mas eu não sou pai dele, nem empresário. Sou apenas o seu treinador, mas é óbvio que isto será uma distração", completou.

Neymar vai completar 28 anos de idade na próxima quarta-feira (5). Ao contrário do que aconteceu nos dois anos anteriores, quando Neymar fez comemorações mais badaladas e em espaços bem maiores, desta vez a festa será um pouco mais restrita e teve menos divulgação.

No último ano, por exemplo, o brasileiro comemorou o 27º aniversário ainda de muletas, com uma grande festa na região central de Paris. Estiveram presentes todos os integrantes do elenco do Paris Saint-Germain, amigos e familiares do atacante. Fato que gerou críticas por parte dos torcedores e mídias.

“Precisa dar uma festa para 500 pessoas, ficar no palco com muleta? O pessoal do vai jogar (nessa semana). Não podia ter adiado a festa para o mês que vem?”, reclamou Neto, em seu programa.

“Sabe o que você tinha que fazer? Treinar. Cuidar do seu pé. Cuidar de você. Mostrar para o mundo inteiro que você vai ser o maior jogador de todos os tempos. Você está passando o Pelé, o Rivellino em termos de números. Mas em títulos, principalmente na seleção, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é mimadinho”, completou.

Na ocasião, Neymar usou as redes sociais para responder o ex-jogador: "ficou triste porque não foi convidado.".