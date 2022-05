Andrés Sanchez crava: "Um dia Neymar ainda vai jogar no Corinthians"

Em entrevista ao "De Lavada Podcast", no YouTube, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou que o clube esteve muito perto de contratar Neymar em 2013, antes de se transferir para o Barcelona, da Espanha.

Na entrevista, Andrés comentou que chegou alguns dias atrasado para contratar o jogador, que havia acertado com o time espanhol um pouco antes e, por isso, não conseguiu fechar com Neymar.

Quando questionado sobre o craque atuar pelo Corinthians, Andrés disse: "Eu não posso falar tudo, mas ele ia jogar, só que já tinha acertado com o Barcelona, tinha dado a palavra para o Barcelona."

"Eu cheguei 10 dias atrasado. Se eu chego 12 dias antes, ele ia jogar dois anos no Corinthians. Mas foi proposta real, com carta-garantia e tudo", afirmou Andrés Sánchez.

Mesmo assim, o mandatário afirmou que o atacante um dia jogará com a camisa do time paulista: "Um dia ele vai jogar ainda. Se nós estivermos ali por perto, ele joga."

Na ocasião, Neymar deixou o Santos, em 2013, para jogar no Barcelona, ao lado de Lionel Messi. No clube espanhol, o atacante soma 186 jogos e 105 gols, com oito títulos conquistados.

Depois, o atacante deixou o time espanhol para atuar no Paris Saint-Germain, da França, tendo 143 jogos e 99 gols marcados. Aos 30 anos, Neymar é considerado um dos principais jogadores brasileiros em atividade no mundo, com uma carreira de destaque na Europa.