Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

Real Madrid e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (4), no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), pelo jogaço de volta da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

O Manchester City é favorito contra o Real Madrid nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,08 na vitória dos Citizens, $ 3,86 no empate e $ 3,12 caso os Merengues vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,49 para quem apostar em um total de gols acima de 2,5 e $ 2,41 para quem apostar em menos de 2,5 gols. Ainda nos gols, a odd para ambos os times estufarem as redes é de 1,45 (e de 2,65 para quem apostar que ambos os times não marcam).

A TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid, mais uma vez, terá que buscar uma "remontada" nesta edição da Champions League.

Após perder por 4 a 3 no jogo de ida, os Merengues precisam de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com a classificação.

Do outro lado, o Manchester City tem a vantagem do empate no Santiago Bernabéu.

No entanto, os Citizens, considerados favoritos no confronto, prometem ir para cima na casa do rival e buscar mais um triunfo.

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY



Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

PSG 2 x 0 Manchester City

Brugge 1 x 5 Manchester City

Manchester City 4 x 1 Brugge

Manchester City 2 x 1 PSG

RB Leipzig 2 x 1 Manchester City

Sporting 0 x 5 Manchester City

Manchester City 0 x 0 Sporting

Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 0 x 0 Manchester City

Manchester City 4 x 3 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid

Real Madrid 1 x 2 Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 0 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão

PSG 1 x 0 Real Madrid

Real Madrid 3 x 1 PSG

Chelsea 1 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 3 Chelsea

Manchester City 4 x 3 Real Madrid

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 4 Manchester City Premier League 30 de abril de 2022 Manchester City 4 x 3 Real Madrid Champions League 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Newcastle Premier League 8 de maio de 2022 12h30 (de Brasília) Wolverhampton x Manchester City Premier League 11 de maio de 2022 16h15 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 4 x 0 Espanyol La Liga 30 de abril de 2022 Manchesyer City 4 x 3 Real Madrid Champions League 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Real Madrid La Liga 8 de maio de 2022 16h (de Brasília) Real Madrid x Levante La Liga 12 de maio de 2022 16h30 (de Brasília)

