América-MEX demonstra interesse em Piris da Motta

Time mexicano deseja comprar o volante que não vem tendo muitas oportunidades com Jorge Jesus

A diretoria do segue trabalhando forte na montagem do elenco para 2020. Na briga para manter os principais jogadores, o também negocia algumas saídas como a de Reinier, vendido ao . O próximo da lista pode ser Piris da Motta. Pouco utilizado por Jorge Jesus, o volante despertou o interesse do América do .

O time mexicano procurou o staff do atleta e demonstrou o interesse em comprar o volante do Flamengo. A ideia é que seja feita uma proposta oficial ao Rubro-Negro nos próximos dias mas por enquanto não há nada oficial. Aos 25 anos de idade, Piris da Motta foi pouco utilizado por Jorge Jesus, entrando apenas nos minutos finais de algumas partidas.

Fontes ligadas ao também confirmam o interesse no atleta, que chegaria para ocupar a vaga de Guido Rodriguez, vendido recentemente ao por 8 M de euros.

Com a chegada de Thiago Maia, o staff do atleta entende que o jogador pode ter ainda menos oportunidades na temporada 2020, mesmo com o calendário ainda mais puxado. Piris da Motta tem contrato com o time carioca até dezembro de 2022.