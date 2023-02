América-MG x Democrata ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Democrata entram em campo na noite deste sábado (11), às 18hh (de Brasília), em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança do grupo B com 10 pontos, o América-MG vem de empate no jogo passado. Entretanto, como o técnico Vagner Mancini mandou a campo uma equipe mista, a tendência é que o Coelho tenha seus principais jogadores entre os onze. O time mandante não tem problemas no elenco.

Do outro lado, o Democrata está em segundo lugar do grupo C, com 6 pontos. A equipe visitante vem de três empates consecutivos e sabe que precisa pontuar para se manter na zona de classificação.

Prováveis escalações

Escalação do provável América-MG: Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Mateus Gonçalves, Felipe Azevedo e Aloísio (Henrique Almeida, Wellington Paulista, ou Mastriani).

Escalação do provável Democrata: Glaycon; Léo Carioca, Gabriel Batista, Rony, Vanderson, Gabriel Vieira, Mateus Leandro, Natanael Lima (Thiaguinho), Pablinho, Leonardo e Bruno Rocha (Luiz Fernando)..

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Democrata

Douglas está suspenso, enquanto Otávio e Felipe Santana estão no departamento médico.

Quando é?