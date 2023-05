América-MG x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

América-MG e Cruzeiro fazem clássico na noite deste domingo (14), no Independência, em Belo Horizonte, a partir das 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna com apenas 1 ponto, o América-MG quer aproveitar o clássico para conquistar a sua primeira vitória na competição e iniciar a sua reação. O Coelho vem de empate no meio da semana e não terá Matheusinho e Dadá Belmonte disponíveis.

Do outro lado, o Cruzeiro perdeu na rodada passada e busca o triunfo para se manter entre os primeiros colocados. A Raposa está na quarta colocação, com 9 pontos. Rafael Bilu e Wesley Gasolina estão no departamento médico.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o América-MG venceu 9 vezes, o Cruzeiro 8, além de 3 empates.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Maidana, Éder, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez; Felipe Azevedo, Mikael, Aloísio.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard Coelho, Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley.

Desfalques

América-MG

Matheusinho e Dadá Belmonte estão lesionados, enquanto Everaldo cumpre suspensão.

Cruzeiro

Rafael Bilu e Wesley Gasolina estão no departamento médico.

Quando é?