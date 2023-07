América-MG x Colo-Colo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana

O Coelho busca a classificação para o mata-mata nesta terça-feira (18); veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Colo-Colo na noite desta terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Como perdeu a ida por 2 a 1, o Coelho precisa vencer por dois gols para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians nos pênaltis, por 3 a 1, o América-MG volta a sua atenção para a disputa da Sul-Americana em busca da classificação. Se avançar, terá pela frente como adversário o RB Bragantino nas oitavas de final.

Na primeira fase, o Coelho encerrou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Defensa y Justicia. Até o momento, foram três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos disputados.

"A ideia antes era que a gente passasse de fase na Copa do Brasil. Isso geraria uma energia extra para decidir diante do Colo-Colo. Agora, neste momento, acho que temos que entrar com equipe alternativa. Não sei se teremos tempo para recuperar os atletas, pois essa desilusão demora um pouco a sair do nosso organismo", afirmou Mancini.

"Temos que ser inteligentes para entender que, na terça-feira, precisamos de uma energia e intensidade diferentes para superar o Colo-Colo. Daqui até o jogo vamos pensar, mas a minha cabeça até o momento é para uma equipe alternativa", completou.

Do outro lado, o Colo-Colo, que terminou em terceiro lugar do Grupo F da Copa Libertadores, chega embalado com três vitórias consecutivas. A equipe chilena entra em campo com a vantagem do empate para avançar. Qualquer triunfo do América-MG por um gol de diferença levará a disputa para as penalidades.

Prováveis escalações

América-MG: Pasinato; Lopes, Ferreira, Maidana, Nicolas; Martinez, Ale, Benítez; Matheusinho, Mastriani, Varanda. Técnico: Vagner Mancini.

Colo-Colo: De Paul; Rojas, Saldiva, Falcon, Bouzat; Fuentes, Gil, Pavez; Thompson, Pizarro, Palácios. Técnico: Gustavo Quinteros.

Desfalques

América-MG

Danielo Avelar, Everaldo, Dadá Belmonte e Adyson estão lesionados.

Colo-Colo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?