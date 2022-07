América-MG 0 x 3 RB Bragantino: Alerrandro resolve e Massa Bruta segue em recuperação no Brasileiro

Time de Mauricio Barbieri faz resultado no primeiro tempo e deixa o Coelho em situação complicada

O Red Bull Bragantino venceu o América-MG por 3 a 0, na noite deste sábado (17), no Independência, em Minas Gerais, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrando anotou dois gols e Sorriso também deixou o dele. Com a vitória, o Massa Bruta chega aos 24 pontos na competição.

O time de Mauricio Barbieri resolveu o jogo logo na primeira etapa. Com seis minutos de jogo, o Red Bull Bragantino já tinha anotado dois gols, ambos de Alerrandro. Na reta final da primeira etapa. o América tentou uma reação, mas aos 40, Sorriso, colocou 3 a 0 no placar.

GOL DO RB BRAGANTINO



América-MG 0 - 1 RB Bragantino



⚽️ Alerrandro

🅰️ -



Nosso Telegram: https://t.co/tdN9Zgeo33 pic.twitter.com/dUJxIaq2p0 — tw (@twgols_) July 17, 2022

Alerrandro, aos seis minutos de jogo, amplia pro Red Bull Bragantino.



● 𝘼𝙢é𝙧𝙞𝙘𝙖-𝙈𝙂 0 𝙭 2 𝙍𝘽 𝘽𝙧𝙖𝙜𝙖𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤! pic.twitter.com/bbwTCpdrKJ — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) July 17, 2022

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino continuou melhor em campo, mas administrou a vantagem. O time de Mauricio Barbieri até poderia ter ampliado o placar com Artur, aos 25 minutos, que finalizou na trave. Aos 45, o América-MG teve um pênalti anulado.

Com a vitória em Belo Horizonte, o Red Bull Bragantino subiu três posições na tabela de classificação e encostou no pelotão da frente. Com 45 pontos, o Massa Bruta assumiu a oitava posição na tabela. Já o América-MG, entra na zona de rebaixamento com 18 pontos, na 17ª posição.