Amado em Liverpool, questionado na Inglaterra: Alexander-Arnold terá que se provar na Copa

Convocado para o elenco de Gareth Southgate, o lateral do Liverpool tem todas as condições de se superar no Qatar

O fato de Trent Alexander-Arnold ter sido convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo virou motivo de dúvida e diz muito sobre o desempenho irregular do jogador do Liverpool nesta temporada. É claro, a tendência natural de Gareth Southgate à cautela e, em um nível mais amplo, o que se espera e exige dos laterais no futebol moderno.

A probabilidade é que, se Reece James estivesse em forma, Alexander-Arnold não teria feito parte da lista. O jogador de 24 anos quase acreditou nesse fato após o último intervalo internacional, quando, em um elenco de 28 jogadores, ele foi um dos sete jogadores a não jogar um único minuto nos jogos da Liga das Nações, contra Itália e Alemanha.

Os outros seis – Tammy Abraham, Ivan Toney, James Ward-Prowse, Fikayo Tomori, Jarrod Bowen e Marc Guehi – ficaram de fora da lista também, mas a lesão de James garantiu que Alexander-Arnold jogasse no Qatar.

Bom carma, pode-se dizer, já que a estrela dos Reds teve que se retirar da Euro 2020 na véspera do torneio devido a uma lesão. Desta vez, ele espera capitalizar um pouco de boa sorte e provar ao mundo que ele realmente é um dos melhores da função.

O Qatar será sua segunda experiência na Copa do Mundo. Ele foi para a Rússia em 2018 aos 19 anos, mas se a expectativa era de que ele conquistasse um lugar como titular, as coisas certamente não saíram conforme o planejado.

Até o momento, ele tem apenas 17 convocações, e apenas seis delas o viram completar 90 minutos. Suas únicas partidas na campanha de qualificação para o Qatar foram contra Albânia, San Marino e Andorra.

A discussão em torno de seu papel é fascinante e fala de uma divisão cultural no futebol inglês e da maneira como os jogadores são avaliados e apreciados. Talvez subestimado, no caso de Alexander-Arnold.

Para muitos, ele é um gênio, um craque disfarçado de lateral direito, capaz de entregar o tipo de criatividade que a maioria dos números 10 podem sonhar.

Ele acerta passes que fazem o queixo cair, cruzamentos que os atacantes não podem deixar de finalizar e tem sido um dos melhores e mais consistentes jogadores de uma equipe que tem estado entre as melhores da Europa nos últimos cinco anos.

Mas para outros, ele é uma desvantagem defensiva, muito fraco e muito relaxado para ser convocado em um torneio como a Copa do Mundo.

Gary Neville, que jogou 85 partidas como lateral direito pela Inglaterra, acredita que Southgate não seria capaz de "confiar" em Alexander-Arnold no maior dos jogos.

“Ele faz coisas precipitadas”, disse Neville após a vitória do Liverpool no Tottenham. “Não consigo ver como Gareth entraria em um jogo eliminatório de uma Copa do Mundo jogando com Trent.”

O ex-capitão do Manchester United provavelmente está certo a esse respeito, embora, na realidade, isso diga mais sobre a abordagem de Southgate do que sobre a habilidade de Alexander-Arnold.

Jurgen Klopp, afinal, geralmente encontrou uma maneira de aproveitar seus talentos sem comprometer a estrutura de sua equipe.

O Liverpool teve o melhor ou o melhor registro defensivo em três das últimas quatro temporadas e, mesmo apesar de suas dificuldades nesta temporada, sofreu apenas quatro gols a mais que o Manchester City até agora.

Não há dúvida de que Alexander-Arnold, como Virgil van Dijk, como Fabinho, como Jordan Henderson e como Andy Robertson, esteve abaixo de seu nível superior neste período, e que houve performances que terão colorido o pensamento de Southgate rumo ao Mundial. Cup, ou pelo menos confirmou suas suspeitas de longa data.

Suas lutas contra Gabriel Martinelli, Anthony Elanga e Leandro Trossard foram claras, e ele esteve ausente na melhor exibição defensiva do Liverpool na campanha, a vitória sobre o City no mês passado.

Mas também está claro que grande parte do debate em torno dele, e suas aparentes deficiências, parecem perder o ponto, que ele joga de acordo com a instrução e as exigências de seu técnico.

Ele não está 'fora de posição' ou 'falhando em defender', ele está exatamente onde Klopp pede que ele esteja, defendendo a frente e pronto para colocar seu time em movimento no segundo em que estiver com a posse de bola.

É fácil elogiar James Milner, por exemplo, por se esforçar e lutar duro contra Phil Foden, mas Alexander-Arnold nunca foi convidado a jogar dessa maneira, e o Liverpool seria um time muito diferente se ele fosse.

Seu antecessor em Anfield, Nathaniel Clyne, foi sólido e disciplinado, mas pergunte aos torcedores dos Reds se eles preferem isso ao que Alexander-Arnold traz e, bem, você sabe a resposta.

A Inglaterra deveria, em teoria, ser capaz de encontrar um lugar em sua equipe para um jogador tão talentoso, que ganhou todos os troféus de clubes possíveis nos últimos três anos e meio, foi selecionado para a Bola de Ouro deste ano e que foi selecionado na equipe do ano da Premier League em três das últimas quatro temporadas.

Um técnico como Klopp ou Pep Guardiola definitivamente conseguiria, porque os prós de Alexander-Arnold superam os contras, especialmente quando você tem um atacante como Harry Kane.

A probabilidade é que Alexander-Arnold comece a Copa do Mundo no banco - e, para ser justo, o desempenho de Kieran Trippier, para o Newcastle, nesta temporada, tem sido excelente - mas se a Inglaterra fizer o que não faz desde 1966, eles vão precisam de alguns momentos de inspiração individual para acompanhar a união e a teimosia que têm sido seus cartões de visita sob o comando de Southgate.

E há poucos mais capazes de fornecê-los do que o número 66 do Liverpool. A Copa do Mundo é para os melhores do mundo, e seria um crime se Alexander-Arnold não tivesse a chance de mostrar que está nessa prateleira.