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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Allegri responde com quatro palavras sobre o treino do Real Madrid

M. Allegri
A. Arbeloa
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Será que o técnico do Milan está escondendo um acordo secreto?

O italiano Massimiliano Allegri, técnico do Milan, se pronunciou sobre os rumores de que assumiria o comando do Real Madrid na próxima temporada.

Relatos indicam que Allegri é uma das opções que a diretoria do Real Madrid está avaliando caso decida dispensar os serviços do atual técnico, Álvaro Arbeloa.

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Vale lembrar que Allegri já havia declarado ter recusado uma oferta para treinar o Real Madrid há vários anos, por preferir a Juventus ao clube madrilenho.

Allegri foi questionado após a partida entre Milan e Napoli, na 31ª rodada da Serie A: “É verdade que você pode ser o novo técnico do Real Madrid?” O técnico italiano respondeu, em declarações à rede “Sky Sport Italia”: “Vamos falar sobre o jogo de hoje”.

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Vale lembrar que Massimiliano Allegri tem contrato com o Milan até o verão de 2027.

O Milan ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Serie A, a nove pontos do rival Inter, líder do campeonato.

Leia também: Napoli acaba com o sonho do Milan na Serie A

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