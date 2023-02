Alexandre Pato aguarda recuperação de cirurgia para aceitar novo projeto

Com propostas de Brasil, Qatar e Turquia, atacante de 33 anos espera recuperação completa para iniciar novo projeto no futebol

Livre desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, em janeiro deste ano, o atacante Alexandre Pato aguarda a recuperação da cirurgia no joelho direito para aceitar um novo projeto no futebol, como soube a GOAL. Ele não tem pressa para assinar um contrato e definir o futuro, mas vê o retorno ao Brasil como uma alternativa interessante para o futuro.

O jogador de 33 anos se submeteu a uma operação no menisco do joelho direito. A lesão ocorreu em 13 de agosto passado, e a intervenção médica aconteceu no mês seguinte, após um mês de tratamento convencional.

Parcialmente recuperado do problema clínico, o jogador faz fortalecimento a fim de preparar o retorno ao futebol. Ele tem propostas de Brasil, Qatar e Turquia, mas só vai sinalizar de forma positiva para um dos interessados depois da recuperação completa da lesão.

O jogador acredita que terá condições de iniciar pré-temporada e trabalhos físicos de maior intensidade em março deste ano. A ideia é esperar cerca de duas semanas para definir qual o novo clube no mercado da bola.

Antes da lesão no joelho direito, em agosto de 2022, Alexandre Pato fez 27 jogos pelo Orlando City, somando 1.584 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros de equipe.