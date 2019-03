Alemanha e Argentina vão reeditar final da Copa de 2014 em amistoso neste ano

Jogo marcado para o início de outubro é o segundo desde a decisão disputada no Estádio do Maracanã

Depois de mais de cinco anos, Alemanha e Argentina se enfrentarão novamente depois da final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e o confronto das duas seleções já possui data, hora e local definidos.

As equipes entrarão em campo no dia 9 de outubro, às 20h45, horário local (16h45 de Brasília), no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund.

A confirmação foi feita na manhã desta sexta-feira (1), na conta oficial da Federação Alemã de Futebol (DFB) no Twitter.

Esta é a segunda vez que alemães e argentinos se encaram desde a decisão disputada no Estádio do Maracanã. Naquela ocasião, o time treinado por Joachim Löw levou a melhor sobre os comandados por Alejandro Sabella com o placar de 1 a 0, graças ao tento de Mario Götze.

Em amistoso disputado em setembro daquele ano, a albiceleste levou a melhor por 4 a 2. No retrospecto geral, contando jogos não-oficiais e de competições, a vantagem é favorável ao time da América do Sul: São 10 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas desde o primeiro encontro, pelo Mundial de 1958.