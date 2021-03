Alef Manga e a curiosa explicação dos golaços pelo Volta Redonda: “é o c* do pé”

O atacante brilhou novamente contra o Fluminense, marcou duas vezes e surpreendeu ao explicar sua técnica para balançar as redes

Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco? Quem esperava ver um dos quatro grandes como líder do Campeonato Carioca não está acompanhando tão de perto o que vem acontecendo no estadual do Rio de Janeiro.

Com a vitória por 3 a 2 do Volta Redonda sobre o Fluminense, o Voltaço chegou a 13 pontos, assumiu a liderança da competição e ultrapassou o todo-poderoso Rubro-Negro, segundo colocado, com 12 pontos. E uma das principais explicações para o sucesso do time na temporada está nos pés de Alef Manga, que brilhou novamente contra o Tricolor, nesta sexta-feira (26).

Autor de dois gols na partida, incluindo um golaço que deu a vitória para o novo líder da competição, já nos últimos minutos da partida, Alef Manga surpreendeu ao explicar a razão por seu bom começo de temporada, especialmente na frente do goleiro, onde vem sendo letal.

“Na verdade, nos treinos, eles falam que eu chuto com o c* do pé né? Mas não é o c* do pé, é parte do bombom, que se fala. Então muitas pessoas falam que eu chuto com o c* do pé, mas o importante é que a bola está entrando." explicou o jogador, na entrevista concedida após o duelo. "Estou muito feliz de poder ajudar meus companheiros”.

E não é só no Campeonato Carioca que Alef Manga vem colocando a bola na rede, com seu estilo, digamos, particular, de finalizar. O atacante também marcou dois gols contra o Castanhal, do Pará, em duelo pela primeira fase da Copa do Brasil que terminou com classificação e vitória do Volta Redonda por 3 a 0, com direito a caneta no zagueiro e chapéu sobre o goleiro, em toque de muita qualidade.

Com os dois gols diante do Fluminense, o atleta chega ao quinto gol na temporada, em apenas sete jogos. Contratado para suprir a ausência de Saulo Mineiro, hoje no Ceará, o atleta de 26 anos impressionou na reta final da Série C e espera terminar o Campeonato Carioca do jeito que começou: com muitos gols e o Voltaço no topo.

“A gente sabe que o campeonato é difícil." respondeu, perguntado sobre as chances do Volta Redonda para a reta final do Cariocão. "Acredito que gente possa chegar na semifinal. Este é o objetivo da gente, e continuar trabalhando, porque não acabou o campeonato ainda”.

Com o c* do pé ou não, Alef Manga vem colocando a bola na rede e pintando como um dos possíveis destaques do Campeonato Carioca. Resta saber se os próximos adversários vão conseguir marcar um jogador com uma técnica tão incomum na hora de finalizar.