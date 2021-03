Primeira fase da Copa do Brasil 2021: classificados, datas, jogos e mais

80 times estreiam na primeira rodada do torneio nacional; confira tudo sobre o mata-mata

A Copa do Brasil 2020 termina no domingo, 7 de março, com o segundo jogo da decisão entre Palmeiras e Grêmio. Dois dias depois, a edição de 2021 já começa com confrontos decisivos da primeira fase da principal competição mata-mata do país.

Na primeira rodada do torneio, 80 times entram em campo sonhando com a classificação adiante no torneio. Divididos em oito potes com 10 equipes cada, de acordo com o posicionamento no ranking da CBF, o sorteio já foi realizado e todos os participantes já sabem quem serão os rivais.

Confira tudo sobre a primeira fase da Copa do Brasil.

Confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Chave 1

Treze-PB x América-MG - 18/03, 17h00

Porto Velho-RO x Ferroviário 17/03, 16h30

Sergipe x Cuiabá 16/03, 19h30

4 de Julho-PI x Confiança-SE 10/03, 15h45

Chave 2

Moto Club-MA x Botafogo - 10/03, 21h30

Rio Branco-ES x ABC-RN - 17/03, 20h00

Guarany de Sobral-CE x CSA - 17/03, 20h00

Esportivo-RS x Remo - 16/03, 20h00

Chave 3

Campinense-PB x Bahia - 09/03, 20h30

Jaraguá-GO x Manaus - 18/03, 20h00

Gama-DF x Ponte Preta - 11/03, 20h00

Marília-SP x Criciúma - 18/03, 20h00

Chave 4

Boavista-RJ x Goiás - 22/03, 21h30

Picos-PI x Atlético-AC - 17/03, 16h00

Palmas-TO x Avaí - 17/03, 20h00

Cascavel-PA x Figueirense - 18/03, 18h00

Chave 5

Juazeirense-BA x Sport - 10/03, 19h15

Castanhal-PA x Volta Redonda - 17/03, 20h00

Murici-AL x Juventude - 16/03, 19h00

Atlético-BA x Vila Nova - 17/03, 17h00

Chave 6

Galvez-AC x Atlético-GO - 17/03, 19h00

Santa Cruz-RS x Joinville - 17/03, 20h00

Águia Negra-MS x Vitória - 09/03, 19h15

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa - 10/03, 18h00

Chave 7

Salgueiro-PE x Corinthians - 17/03, 21h30

Retrô-PE x Brusque - 17/03, 18h00

Goianésia-GO x CRB - 17/03, 16h00

Madureira x Paysandu - 10/03, 15h30

Chave 8

Caldense-MG x Vasco - 18/03, 21h30

Nova Mutum-MT x Tombense - 17/03, 16h30

Cianorte-PR x Paraná - 10/03, 18h00

Ypiranga-AP x Santa Cruz - 11/03, 17h00

Chave 9

Caxias-RS x Fortaleza - 17/03, 19h15

Peñarol-AM x Ypiranga-RS - 18/03, 20h00

Mirassol x Red Bull Bragantino - 16/03, 21h30

Uberlândia x Luverdense - 11/03, 17h00

Chave 10

São Raimundo-RR x Cruzeiro - 11/03, 19h15

Real Brasília-DF x América-RN - 10/03, 16h00

União Rondonópolis-MT x Coritiba - 18/03, 19h15

Juventude-MA x Operário-PR - 17/03, 15h30

Regulamento da Copa do Brasil

Na primeira fase da competição, os 80 times que obtiveram suas vagas na competição pelos resultados dos campeonatos estaduais ou pelo coeficiente da CBF começam o torneio, separados em oito potes (classificados pelo Ranking de Clubes da CBF) de dez equipes cada.

Cada federação distribuiu um número de vagas de acordo com sua posição no Ranking Nacional das Federações, totalizando 70 classificados, com outros dez sendo determinados pelo Ranking de Clubes da CBF (clique aqui para ver o ranking no site da conferação). Os potes foram sorteados de uma maneira pré-determinada (A x E, B x F, C x G, D x H), com 40 confrontos na primeira fase.

Nos duelos da primeira fase, em jogo único, os times melhores ranqueados jogam como visitante, mas possuem a vantagem do empate (caso a partida termine empatada, se classificam). Assim, 40 classificados avançam para a fase seguinte.

Na segunda fase não existe a vantagem do empate, mas os 20 confrontos continuam sendo disputados em jogo único: no caso da partida terminar assim, o vencedor sai nos pênaltis. Os confrontos desta fase seguem o chaveamento da fase anterior.

Então, 20 equipes se classificam para a terceira fase e se juntam a outros 12 times, dentre eles os oito classificados para a Libertadores da América, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde.

A partir de então os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, sem vantagem para o gol fora de casa - com disputa de pênaltis no caso de empate no placar agregado -, até a grande final.