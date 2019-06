Alberto Valentim é anunciado como treinador do Avaí

Técnico chega com a missão de conquistar a primeira vitória do Avaí no Brasileirão

O Avaí anunciou nesta terça-feira (18), Alberto Valentim como o novo técnico da equipe para a sequência da temporada. Valentim será o substituto de Geninho que foi demitido do clube devido aos resultados abaixo do esperado no Brasileirão.

Com passagem por e , o treinador deverá assinar contrato e ser apresentado já nesta quarta-feira (19), junto com o Auxiliar técnico Fernando Miranda, que acompanhou Valentim nos últimos clubes.

BEM VINDO ALBERTO VALENTIM, NOVO COMANDANTE DO LEÃO!



Alberto Valentim será o novo técnico do Avaí para a Série A de 2019. O treinador e o auxiliar-técnico, Fernando Miranda, serão apresentados nesta quarta-feira (19), às 15h30, no auditório da Ressacada. pic.twitter.com/Dh7cWejVbI — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 18 de junho de 2019

De folga por 10 dias, o elenco do Avaí se apresentará somente no dia 24 de junho, no Estádio da Ressacada, onde deverá ocorrer o primeiro contato com o novo técnico. Com apenas quatro pontos somados, o Avaí ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e não ganha por 12 partidas, incluindo o torneio catarinense e a Copa do .

O último trabalho de Alberto Valentim ocorreu com o , mas o treinador acabou sendo demitido em abril após o . Com o time cruz-maltino, o retrospecto do treinador foi de 18 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, além do título da .