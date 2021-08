Albert Braut Tjaaland: o primo de Haaland que pode ser o próximo grande artilheiro norueguês

O jovem de 17 anos chamou a atenção ao marcar em sua estreia no Molde, espelhando a trajetória de seu familiar mais famoso

Durante as últimas temporadas, Erling Haaland já se provou ser um jogador praticamente perfeito.

Mesmo tendo apenas 21 anos, Haaland quebrou inúmeros recordes de artilharia, tanto nas ligas nacionais, quanto em torneios continentais, tendo mais de 100 gols no futebol profissional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E se alguém podia esperar que o norueguês diminuísse a intensidade em 2021-22, isso não parece provável, com Haaland tendo marcado cinco gols nas duas primeiras partidas do Borussia Dortmund na temporada.

O instinto assassino na frente do goleiro, combinado com a capacidade física invejável do atacante, significa que um jogador bater seus recordes nos próximos acaba sendo quase impossível.

Se você acreditar em certas opiniões, porém, existe um certo jogador vivendo próximo à cidade natal de Haaland que possui os mesmos atributos da estrela do Borussia.

Albert Braut Tjaaland gerou manchetes ao redor do mundo, em julho, quando marcou seu primeiro gol nos profissionais pelo Molde.

Normalmente, um jogo da Copa da Noruega envolvendo uma equipe da terceira divisão não chamaria a atenção, mas com Tjaaland sendo um atacante alto e loiro e atuando na mesma equipe que revelou o seu primo, Haaland, muitos estão de olho no desenvolvimento do garoto.

As primeiras reportagens sobre a estreia de Tjaaland, porém, não trouxeram todos os fatos.

A empolgação após o primeiro gol do jogador de 17 anos contra o Spjelkavik IL fez com que um número de jornalistas fossem procurar mais informações sobre o novo prodígio da família de Haaland.

Rapidamente, a estatística mostrando Tjaaland tendo marcado 69 em 37 jogos em sua primeira temporada nas categorias de base do Molde começou a circular, sendo noticiada por várias publicações ao redor do planeta.

E enquanto esses números sugerem que Tjaaland tenha o potencial de ser tão bom ou ainda melhor que o membro mais famoso de sua família, a verdade não é bem assim.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Na verdade, desde que chegou ao Molde, no meio de 2020, marcou oito gols em 15 jogos antes de estrear nos profissionais.

"Eu não conheço todos que escrevem sobre isso, mas vi e ouvi muitas estatísticas circulando nas redes sociais. Isso serve só para aumentar o 'hype',' explicou o treinador das categorias de base do Molde, Thomas Mork, ao Romsdals Budstikke.

"É triste para Albert, não é preciso mentir para elevar o seu potencial. É um jovem muito talentoso que ama jogar futebol e tem instinto para marcar gols."

"Espero que ele tenha a oportunidade para criar sua própria história na vida real."

Então: qual é a história de Tjaaland?

Tendo começado no futebol no Rosseland, das divisões inferiores, Tjaaland logo seguiu os passos de Haaland, sendo contratado pelo Bryne, da segunda divisão, em 2015, onde logo foi promovido ao sub-13. Detalhe: o atleta tinha 11 anos.

Prolífico em seus cinco anos no clube, Tjaaland foi subindo nas categorias de base enquanto tinha média de um gol por jogo. Em março de 2020, então, estreou nos profissionais em um amistoso, contra o Egersunds.

A verdade é que o número de 69 gols em 37 jogos tende a ser uma contagem agregada do que Tjaaland fez em seu tempo no Bryne. Ainda que seja um número exagerado, mostra o porquê do Molde estar tão desesperado para assinar com o jovem.

O Molde, é claro, é o clube onde Haaland começou a aparecer no radar das maiores equipes europeias antes de assinar com o Red Bull Salzburg. Assim, existe uma clara expectativa de que Tjaaland possa também repetir os próximos passos de seu primo mais famoso.

O fato de que, assim como Haaland, o jovem também marcou em sua estreia na Copa da Noruega só serve para aumentar as expectativas sobre o potencial da nova estrela do Molde. Quem conhece o atleta, porém, quer mais do que tudo manter os seus pés no chão.

"Ele terá um grande futuro se seguir dando 100% de si nos treinos," opinou o treinador do Molde, Erling Moe, ao Eurosport. "Mas eu acho que Erling estava mais pronto na mesma idade."

"Ele [Tjaaland] é um jovem muito promissor, cheio de qualidades."

Essas qualidades incluem a mesma capacidade de finalização do primo, por mais que Tjaaland seja destro, enquanto Haaland prefere utilizar a perna esquerda. Tjaaland também é um pouco menor que a estrela do Dortmund, ainda que ambos sejam extremamente velozes.

"Ele é um grande jogador, mas eu sempre ouço falar das comparações, seria bom que esquecessem disso as vezes." comentou Tjaaland, perguntado sobre o primo, em entrevista para a Jaerbladet, em 2020, antes de responder sobre seus próprios planos.

"No curto prazo, espero fazer parte da seleção norueguesa. No longo prazo, quero ser capaz de viver do futebol."

E se ele chegar ao mesmo nível de Haaland, onde se vê jogando?

"É claro que eu quero jogar na melhor liga do mundo," afirmou durante uma sessão de perguntas e respostas realizada pelo Rising Ballers, questionado se teria desejo de atuar na Premier League, antes de revelar ser torcedor do Liverpool.

E se Tjaaland conseguir - por mais que seja algo improvável - chegar ao mesmo nível que Haaland, os Reds serão apenas uma das equipes interessadas em assinar com o jovem.

Mas ainda que ele não tenha o mesmo potencial que a maior estrela jovem da atualidade, a próxima revelação da "família real do futebol norueguês" ainda merece uma atenção redobrada.