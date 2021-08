Valentín Barco: o jovem do Boca Juniors que pode ser contratado pelo Manchester City

O lateral esquerdo de 17 anos tem impressionado a todos desde que chegou ao time principal do Boca Juniors

Quando os jogadores estão surgindo das categorias de base e recebendo relatos positivos de olheiros e jornalistas, eles tendem a ser aqueles atletas que atuam no terço final do campo.

Na Argentina, o foco está quase sempre no jogador com o número 10 nas costas, tal é o peso que carrega atualmente, enquanto os atacantes rápidos que marcam gols também ganham sua cota de holofotes.

Você não ouve falar de muitos laterais esquerdos com potencial de classe mundial, especialmente aos 16 ou 17 anos, então aqueles que chamam a atenção tendem a ser particularmente especiais.

Esse certamente parece ser o caso de Valentín Barco, o jovem do Boca Juniors surgiu como um dos talentos mais brilhantes que os gigantes argentinos desenvolveram nos últimos anos. Para quem viu o garoto crescer, isso não é uma surpresa.

'El Colo', como é conhecido Barco, começou sua formação no futebol aos três anos de idade no clube local de sua cidade, no Club Atletico Sportivo. Antes do seis anos ele começou a ser avaliado pelo olheiro argentino Ramon Maddoni.

Maddoni ajudou a descobrir Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo e Esteban Cambiasso, e pode ver o talento que Barco assim que observou o jovem. Seguindo seu conselho, ele foi contratado pelo Boca.

Com apenas nove anos, Barco não podia morar na academia 'La Candela' do Boca e, como tal, foi forçado a fazer uma viagem de ida e volta de mais de 400 quilômetros três vezes por semana de sua cidade natal, Veinticinco de Mayo, apenas para assistir os treinamentos.

“Ele se levantava às cinco da manhã para estudar, depois íamos para La Candela e voltávamos às 10 horas”, explicou sua mãe, Patricia, em 2019. “Houve momentos em que só tínhamos dinheiro suficiente para a gasolina e para o pedágio. Ele até ia treinar quando estava com febre."

Essa determinação de ser um sucesso significou que quando Barco finalmente saiu de casa um ano depois, ele ainda era capaz de prosperar longe de sua base familiar.

Jogando predominantemente como ponta e com a camisa 11 nas costas, ele ajudou seu time da base a conquistar o título da liga em 2018, por meio de seus treinadores.

Leonardo Testone e Jorge Martínez perceberam que ele poderia ser mais perigoso correndo para o fundo e, assim, aos poucos colocaram Barco de volta ao meio-campo e depois na lateral.

A mudança de posição certamente não limitou seu impacto nos jogos, e depois de assinar um contrato com a Adidas aos 14 anos, ele logo se tornou um jogador-chave para as equipes juvenis da Argentina, estrelando com o sub-15 da Albiceleste e vencendo o torneio Vlatko Markovic, na Croácia.

Isso foi no fim de 2019, mas com a pandemia da Covid-19 encerrando todo o futebol de base na América do Sul e só retornando apenas alguns meses depois, 2020 parecia uma espécie de ano perdido para Barco.

A eleição de Riquelme como vice-presidente do Boca Juniors, no entanto, significou que a atitude do Boca em relação à base mudou. O clube agora está muito mais interessado em empurrar seus jovens para a equipe principal do que em diretorias anteriores.

Assim, Barco assinou o seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, antes de subir para a equipe principal de Miguel Ángel Russo para a pré-temporada, antes do início da campanha em junho de 2021.

Embora tenha sido mandado de volta ao time de base assim que as partidas oficiais voltaram, não demorou muito para que ele fosse chamado por Russo de novo. Barco foi relacionado para jogar contra o Club Atlético Unión em 17 de julho, uma semana antes de seu 17º aniversário.

Quarto estreante mais jovem da história do Boca, apenas Leandro Paredes na era moderna fez sua primeira aparição pelo clube ainda mais jovem, mas Barco não deixou transparecer sua inexperiência, causando muitos problemas no ataque com sua velocidade e vontade.

Here’s Barco (the red-headed left-back) in Boca training a couple of weeks ago…pic.twitter.com/NGR4JlM1MR — Tom Maston (@TomMaston) July 16, 2021

Dada a sua história como atacante, talvez não seja nenhuma surpresa que os principais pontos fortes de Barco estejam no terço final do campo. Ele tem uma técnica suprema quando está com a posse de bola, ao mesmo tempo que possui uma visão de jogo impressionante, especialmente em direção ao gol.

Isso não quer dizer que falte uma habilidade defensiva para o jovem, ele salvou uma bola com um chute heróico diante do próprio gol contra o Banfield em sua segunda participação no time titular, com suas exibições certamente chamando a atenção de todos.

"Ele é um grande jogador", disse o também lateral esquerdo do Boca, Frank Fabra, sobre o jovem. "Ele tem apenas 17 anos, mas mostrou uma grande personalidade. Gosto de jogadores como ele."

Fabra não é o único em admirar Barco, com boatos já sugerindo que Grupo City já está observando o jovem. Até o Manchester City está ansioso para contratar os melhores jovens talentos da América do Sul, adicionando atletas novos e com habilidade em seu elenco.

Por sua vez, o contrato de Barco com o Boca vai até 2023, e eles fazem questão de não deixá-lo sair. Eles só querem curtir o mais raro dos jogadores - um lateral esquerdo jovem que joga como se fosse um atleta experiente na posição.