Dane Scarlett: o fenomenal jovem do Tottenham que poderia substituir Kane

O atacante de 17 anos já é o jogador mais jovem a representar o Spurs na Premier League, tendo sido indicado para o topo por José Mourinho

Dado o impacto que Harry Kane tem tido no Tottenham nos últimos anos, os fãs de Spurs podem ser perdoados pelo pânico que têm demonstrado nos últimos meses.

A possível saída de Kane do norte de Londres provavelmente teria consequências devastadoras para o time de Nuno Espirito Santo, que já se encontra em uma trajetória de queda após a emocionante passagem de Mauricio Pochettino pelo comando do time.

Desde que saiu das categorias de base do Tottenham há cerca de uma década, Kane se tornou um dos camisas 9 mais temidos do futebol, com sua habilidade de finalizar com os dois pés, e de quase qualquer distância ou ângulo, quase inigualável no futebol moderno.

Fator em seu jogo cada vez melhor, que o viu terminar a Premier League da temporada passada como o jogador com mais gols e assistências, e é difícil argumentar com alguns dos preços que estão sendo cotados sempre que se fala de uma mudança para o Manchester City.

E assim, enquanto os torcedores do Spurs continuam a mergulhar na decepção da saída aparentemente iminente de Kane, em algum momento eles vão precisar começar a olhar para o futuro.

A boa notícia para eles é que, no futuro, há uma possibilidade muito forte de que outro atacante de origem local tenha se apresente como um sucessor de Kane e se torne um dos superastros ofensivos mais empolgantes do futebol inglês.

Isso é muito para colocar sobre os ombros de Dane Scarlett, que só completou 17 anos em março e tem apenas três participações profissonais em seu nome.

Mas se o atacante puder recriar a forma que mostrou na juventude no time profissional, então tanto Tottenham quanto a Inglaterra poderiam ter outro jogador especial em suas mãos.

"Tottenham Hotspur tem um atacante em Dane Scarlett, que, se tudo correr bem, vai ser fenomenal", disse o ex-treinador do Tottenham, José Mourinho, ao The Times ao discutir o futuro da seleção inglesa após a Euro 2020, e embora o português só tenha descoberto nos últimos 12 meses, aqueles no Tottenham já sabem do potencial da Scarlett há algum tempo.

Nascida no bairro de Hillingdon, no oeste de Londres, Scarlett se juntou aos Spurs quando tinha seis anos, e dividiu o tempo entre o treinamento com o clube e o aprendizado na The Harefield Academy, uma escola que oferece uma bolsa de estudos de futebol a seus alunos. O ex-aluno mais famoso de lá é Jadon Sancho, que passou um tempo enquanto estava defendia Watford.

Scarlett passou por diversas categorias no Tottenham, antes de estrear no sub-18 aos 15 anos de idade, por volta do início da campanha de 2019-20.

Ele conseguiu apenas quatro partidas nessa categoria, no entanto, já que uma grave lesão no joelho sofrida em novembro de 2019 contra o Chelsea o fez passar por uma cirurgia de final de temporada.

Este é um golpe e tanto para qualquer jogador, mas é maior ainda para um jovem cujo rápido desenvolvimento passou por um grande atraso devido à lesão.

Scarlett, no entanto, estava claramente disposto a recuperar o tempo perdido em seu retorno e, tendo passado partes da pré-temporada com o time titular, começou a compensar o tempo perdido na base.

Pelo o sub-18, ele marcou 12 gols e deu quatro assistências em seus primeiros 11 jogos da temporada 2020-21, incluindo quatro gols em um só jogo, contra o Southampton no final de novembro, e mais um hat-trick contra o Crystal Palace duas semanas depois.

No meio, ele também fez sua estreia como jogador profissiona; - saindo do banco na etapa final de um confronto da Liga Europa contra o Ludogorets para se tornar o jogador mais jovem do Tottenham - com 16 anos e 247 dias de idade.

No entanto, esse recorde só se manteve por algumas semanas. Seu colega, Alfie Devine, acabou se tornando o mais novo tanto a jogar como a marcar um gol pelo Tottenham, ao marcar um gol contra o Marine, na FA Cup, em janeiro.

Scarlett, no entanto, ainda detém um recorde do clube, tendo se tornado o jogador mais jovem do Tottenham a atuar na Premier League em todos os tempos, quando ele fez uma participou da partida contra o West Brom, em fevereiro, aos 16 anos e 320 dias de idade.

"Para mim, a sensação de que o garoto está vindo significa muito para a academia, significa [muito] para o garoto porque ele tem 16 anos, e significa [muito] para mim porque eu queria ser eu a colocá-lo em uma partida da Premier League, porque eu sei que ele será alguém em poucos anos", foram as palavras de Mourinho para a BBC Radio 5 Live após a partida, e essa não seria a última vez que o português se gabaria sobre o potencial de Scarlett.

"Ele é um diamante, uma criança com um potencial incrível", disse Mourinho à BT Sport em fevereiro de 2021. "Ele já trabalhou muitas vezes com a primeira equipe e isso lhe dá uma personalidade diferente".

"Acredito que na próxima temporada ele será um jogador do time principal, porque ele tem muito talento.Vai ser um jogador fantástico e espero que tudo à sua volta corra bem".

"Ele é um atacante, um número nove, mas tenho jogado com ele de lados semelhantes ao Marcus Rashford, e ele é muito esperto".

"Ele tem um imenso talento", continuou ele. "Espero que nada destrua esse potencial. Ele deve ter os pés no chão e (uma boa) cabeça, porque tem um talento fantástico".

Mourinho, é claro, não terá vez na decisão se Scarlett vai conseguir uma vaga permanente no time principal do Tottenham. Isso quem vai decidir é o seu conterrâneo e sucessor Nuno Espírito Santo.

Certamente o ex-técnico do Wolves deve ter notado os números finais de Scarlett na última temporada, ao concluir a campanha com 25 gols em apenas 24 jogos pelas equipes sub-23 e sub-18 do clube, que incluíram cinco gols na vitória por 6 a 2 sobre Newport County na FA Youth Cup.

17. years. old.



Today, @DScarlett09 scored his first senior goal for Spurs! ⭐️ pic.twitter.com/9KzVRHSrSn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 17, 2021

O jovem jogador da seleção inglesa mostrou ao seu novo treinador que seu talento para marcar gols não o abandonou na pré-temporada, ao marca em um amistoso contra o Leyton Orient, em julho, enquanto o Spurs continuava a se preparar para sua estreia na Premier League contra o Manchester City, no domingo (15).

Já que Kane é ainda é uma dúvida para o jogo, existe uma chance de que Scarlett seja relacionado, mesmo que não para começar jogando.

"Ele é um finalizador natural e isso é algo muito, muito difícil de ensinar", disse o ex-capitão do clube, Ledley King, à Spurs TV. "Ele tem aquele olho para o gol, conhece bem a área e tem dois pés inacreditáveis. Ele realmente bate a bola com os dois pés. Ele tem ótimas ferramentas e é um garoto equilibrado".

Sem contexto, essa poderia ser uma descrição atribuída ao próprio Kane, e é por isso que muitos acreditam que Scarlett pode ser o substituto do capitão da Inglaterra no Tottenham.

E assim, embora Kane seja insubstituível agora, há alguma esperança de que dentro de cinco anos, sua saída será vista como responsável por abrir a porta para que o próximo grande número nove do Spurs surgisse.