Alex Balde: a 'espetacular' promessa do Barcelona com uma multa de meio bilhão de euros

O jogador de 17 anos impressionou durante a pré-temporada do Barça e parece pronto para começar como principal reserva de Jordi Alba

Não foi uma semana que muitos fãs do Barcelona esquecerão rapidamente. A visão de Lionel Messi desfilando com a camisa do Paris Saint-Germain pelo Parque dos Príncipes fez com que alguns torcedores se sentissem mal, e por um motivo válido.

A saída relutante de Messi é um dos pontos mais baixos de um período na história do clube, que foi repleto de momentos inesquecíveis dentro e fora do campo e, é difícil saber como o Barça vai lidar com a vida sem o argentino.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O túnel deve parecer muito escuro para todos os associados do time Catalão no momento, mas a pré-temporada mostrou que há potencialmente aquela luz no fim do túnel.

Além da confusão fora do campo, o ínicio da temporada dos Catalães foi definido pelo surgimento de algumas das jovens estrelas do clube.

Os meios-campistas da base, Gavi e Nico González, mostraram o suficiente para mostrarem que podem ser opções para Ronald Koeman em 2021/22, enquanto a nova contratação, Yusuf Demir, pode muito bem ser o homem encarregado de substituir Messi no time titular. Já que no mês de abertura da temporada, as estrelas do time trabalham para voltar em plena forma.

Já o quarto adolescente a ter impressionado ao longo da pré-temporada, é o lateral esquerdo Alejandro - ou Alex - Balde, de 17 anos, tendo uma chance real de fazer parte da equipe titular nos próximos meses.

A venda de Junior Firpo para o Leeds United, deixou Jordi Alba como o único lateral esquerdo reconhecido no time do Barça, e as dificuldades financeiras que o clube enfrenta significam que a contratação de um novo reserva parece improvável.

“Balde é perfeito para o Barça. Se procurassem um lateral no mercado, contratariam um jogador como Balde ”, opinou Franc Artiga, ex-técnico do sub-19 do Barcelona, ao falar com a Goal.

“Se Alba tem que jogar 60 jogos e Balde ter que jogar 10, será perfeito, mas agora ele está pronto para jogar o tipo de jogo em que o contexto é certo para ele.”

Balde tem se destacado como uma grande perspectiva desde que saiu do Espanyol para o Barcelona, em 2012.

O jovem, filho de pai guineense e mãe dominicana, superou todos os obstáculos colocados à sua frente, vencendo a Liga em todas as faixas etárias antes de impressionar em suas 16 partidas pelo Barcelona "B" na última temporada.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Essas atuações, juntamente com o retorno tardio de Alba da Euro 2020, viram Koeman confiar a Balde um lugar na escalação para o primeiro amistoso do Barça na pré-temporada, contra Nastic de Tarragona.

Sergiño Dest poderia ter jogado do lado esquerdo na ausência de Alba, mas Koeman claramente queria dar uma olhada em Balde, e o jovem errou um pouco no seus primeiros 45 minutos em campo, muito embora contra adversários considerados mais inferiores.

Ele foi recompensado com outra partida contra o Girona, três dias depois, e foi aqui que os torcedores do Barça puderam realmente ver o que Balde é.

O lateral da base foi uma ameaça constante para o ataque, causando inúmeros problemas à defesa do Girona, com seu estilo de drible direto que acabou arrumando um pênalti, que Gerard Piqué converteu.

“Ele é muito poderoso e rico em habilidade técnica”, explica Artiga. “Em times que querem atacar com laterais e manter a posse de bola, ele é um jogador espetacular.

“Ele tem, acima de tudo, as capacidades físicas necessárias para jogar neste tipo de jogo. Quando ele vê espaço à sua frente, ele voa para frente e dá aos seus companheiros espaço para jogar.”

Apesar das fortes exibições, Balde foi rebaixado para o banco depois que Alba voltou das férias, embora tenha feito outras aparições saindo do banco contra o Red Bull Salzburg e a Juventus.

Isso tudo o deixa em uma boa posição para ser incluído na convocação de Koeman para a estreia do Barça na La Liga contra o Real Sociedad, no próximo domingo (15), embora isso não signifique que seu tempo de desenvolvimento tenha acabado.

“Ele é muito físico, com muito talento, mas taticamente tem que melhorar”, explica Artiga sobre seu ex-pupilo. “Ele joga por impulso, embora seja uma questão de amadurecer, de ganhar experiência, de encontrar várias situações de jogo."

“Não tenho dúvidas de que ele se sairia bem na primeira equipe, mas ainda não teve tempo de amadurecer. Ele também tem questões táticas que precisa aprender, embora eu tenha certeza que elas virão rapidamente para ele. ”

Independentemente das questões que ainda precisam ser resolvidas, não há dúvida de que os fãs que acreditam que Balde pode ser o sucessor de Alba a longo prazo estão certos.

Ele está vinculado ao clube até 2024, depois de assinar um novo contrato no início da pré-temporada, e com uma cláusula de liberação de meio bilhão de euros incluída, é claro que o Barça acredita muito no seu potencial também.

“No final, isso é apenas uma questão de tempo”, conclui Artiga ao falar sobre a subida do defesa. “Balde tem condições para a primeira equipe - o clube não encontrará no mercado ninguém melhor do que ele.”

E assim, enquanto a sombra de Messi pairará sobre Barcelona por meses e, potencialmente, anos por vir, a vida em Camp Nou precisa continuar. Balde e o resto dos jovens talentosos do clube podem garantir que esse futuro também seja brilhante.