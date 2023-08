Al Nassr x Al Shabab ao vivo e online: onde assistir ao time de Cristiano Ronaldo, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Acompanhe tudo o que você precisa saber para mais uma partida de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Al Nassr e Al Shabab se enfrentam na tarde desta terça-feira (29), às 15h (de Brasília), no Al-Awwal Park, pela 4ª rodada do Campeonato Saudita. A partida não terá transmissão no Brasil.

O time de Cristiano Ronaldo conquistou sua primeira vitória na competição, na última sexta-feira (25), quando bateu o Al Fateh por um sonoro 5 a 0. A partida, ainda, contou com hat-trick do craque português. Após um início ruim, a expectativa é que a má fase seja passado e o Al Nassr engrene de vez na nova temporada.

Do outro lado, o Al Shabab também não tem muito do que se gabar neste início de torneio, com dois empates e uma derrota registrados. Em busca do primeiro triunfo, terão uma pedreira pela frente.

Prováveis escalações

Al Nassr: Al-Aqidi; Al Ghannam, Al-Fatil, Laporte, Konan; Al Khaibari, Brozovic, Ghareeb, Otavio, Mane; Ronaldo. Técnico: Luis Castro.

Al Shabab: Kim; Al Yami, Santos, Al-Sharari, Harbush; Al-Ammar, Alqahtani, Cuellar, Banega, Al-Muwallad; Diallo. Técnico: Marcel Keizer.

Desfalques

Al Nassr

David Ospina (lesionado).

Al Shabab

O Al Shabab não tem desfalques divulgados.

Quando é?