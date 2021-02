Al Ahly x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes disputam o terceiro lugar do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (11); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Al Ahly e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (11), às 12h (de Brasília), no Qatar, valendo o terceiro lugar do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Al Ahly x Palmeiras DATA Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Education City - Doha, Qatar HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão vai em busca do terceiro lugar do Mundial / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 12h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado pelo Tigres por 1 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras busca deixar o Qatar com o terceiro lugar da competição da Fifa.

Dia de continuidade na preparação para o confronto de quinta-feira e você confere como foram as atividades pelas lentes da TV Palmeiras/FAM 👇🎥#AvantiPalestra #ClubWC pic.twitter.com/qBji34uDJS — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 9, 2021

Já o Al Ahly foi derrotado pelo Bayern de Munique na semi, e chega para o duelo contra o Verdão sem Hussein El Shahaat e Mahmoud Kahraba, vetados por descumprirem o protocolo contra Covid-19.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo e Zé Rafael; Gabriel Menino, Raphael Veiga e Rony; Luiz Adriano.

Provável escalação do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Benoun, Ayman e Maaloul; El Soulia, Hamdy e Afsha; Mohsen, Bwalya e Taher.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

Já nas oitavas, quartas de final e semi, eliminou o Delfín, Libertad e River Plate, respectivamente, antes de bater o Santos por 1 a 0 na grande decisão.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

Delfin 1 x 3 Palmeiras - 25 de novembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín - 2 de dezembro de 2020

Libertad 1 x 1 Palmeiras - 8 de dezembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Libertad - 15 de dezembro de 2020

River Plate 0 x 3 Palmeiras - 6 de janeiro de 2021

Palmeiras 0 x 2 River Plate - 13 de janeiro de 2021

Palmeiras 1 x 0 Santos - 30 de janeiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021 Palmeiras 0 x 1 Tigres Mundial de Clubes 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Coritiba x Palmeiras Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 A definir

AL AHLY

JOGO CAMPEONATO DATA Lekhwiya 0 x 1 Al Ahly Mundial de Clubes 4 de fevereiro de 2021 Al Ahly 0 x 2 Bayern de Munique Mundial de Clubes 8 de fevereiro de 2021

Próximas partidas