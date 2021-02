Técnico do Bayern viu Palmeiras no Mundial: "Tigres mereceu ir à final"

Após garantir sua vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa, Hansi Flick elogiou os mexicanos

Técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick comemorou a vitória por 2 a 0 sobre os egípcios do Al Ahly, que levou a sua equipe para a finalíssima do Mundial de Clubes da Fifa. Ciente do papel de favorito, o alemão também falou sobre o Tigres, que bateu o Palmeiras na outra semifinal, e disse que os mexicanos mereceram a vaga.

“Estivemos à altura do nosso rótulo de favorito e merecemos avançar para a final. Nós estivemos claramente no controle durante o primeiro tempo, poderíamos ter feito mais gols. Precisamos de algum tempo para nos encontrarmos no segundo tempo, mas ainda fomos dominantes. O meu time jogou de maneira focada, então estou satisfeito. Eu vi a outra semifinal. O Tigres é muito atlético, eles mereceram avançar para a final”, avaliou o treinador.

Se historicamente o Bayern foi um dos clubes que chegou a ignorar as disputas da antiga Taça Intercontinental, hoje a situação mudou. Campeões de tudo o que tinham para conquistar neste ciclo atual, os Bávaros querem o título mundial para igualarem um recorde que apenas o Barcelona treinado por Pep Guardiola, em 2009, conseguiu: o de levantar as seis taças possíveis na temporada.

“Nós vamos nos preparar a partir de amanhã. Queremos ganhar o título. Se conseguirmos, o time vai completar uma temporada fenomenal com seis títulos. Seria um sucesso impressionante mesmo dentro da história extraordinária que tem o Bayern”, completou Flick.

O Bayern de Munique chega para a final do Mundial de Clubes, marcado para quinta-feira (11), sendo o atual campeão da Bundesliga, Copa da Alemanha, Champions League, Supercopa Alemã e Supercopa Europeia.