Ainda vale a pena comprar FIFA 22?

FIFA 22 foi lançado em outubro de 2021, e com o passar dos meses muitos jogadores se perguntam se ainda vale a pena investir na edição mais recente do game de futebol da EA sports.

Ainda sem um anúncio oficial para versão de 2023, FIFA 22 segue como opção mais atualizada games de futebol no momento. Quer saber se comprar o título ainda é uma boa opção? Confira.

Um fato que pesa a favor do jogo são uns continuam as atualizações da desenvolvedora. Isso significa que, além de updates corrigindo problemas e atualizando a experiência, transferências de jogadores também são feitas imediatamente no jogo, assim como ajustes nas notas gerais dos craques.

O modo Ultimate Team, principal opção competitiva do game, segue em alta. O FUT recebe eventos e novas cartas especiais praticamente todas as semanas, e ainda conta com campeonatos semanais do FUT Champions todos os finais de semana.

#FUT Birthday Team 2's arrived in #FIFA22:



-More Special Player Items with five-star weak foot or skill moves upgrades



-Additional SBCs



-A new Objectives Player



-More chances at FUT Birthday Swaps tokens



Find out more 👉 https://t.co/TqBdVNVkLd pic.twitter.com/zR7zERPkx8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 11, 2022

Um ponto a se considerar é que praticamente todos os anos o jogo é incluído no catálogo de títulos gratuitos do EA Play, plataforma online da empresa que funciona como uma espécie de "Netflix de jogos".

Aí ainda não se pronunciou sobre uma possível inclusão do FIFA 22 no EA Play, mas é possível que em breve o game possa ser jogado gratuitamente por assinantes do serviço, que faz parte do pacote Game Pass Ultimate no Xbox.

Mais artigos abaixo

Considerando que uma nova versão só deve chegar entre setembro e outubro deste ano, ainda há bastante tempo para curtir FIFA 22. Vale ficar de olho em promoções e descontos, que já colocaram o game abaixo da marca de R$ 99 este ano.