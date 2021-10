Ainda sem acordo para renovar com o Corinthians, Gabriel Pereira já é monitorado por quatro clubes

Garoto tem contrato até março com o Corinthians e ainda não chegou a um acordo. Benfica, São Paulo, Flamengo e Athletico-PR monitoram meio-campista

Gabriel Pereira ainda não chegou a um acordo para renovar o contrato com o Corinthians. O atual vínculo do atleta se encerra em março, e há pressão interna para que o presidente Duílio Monteiro Alves assine um novo compromisso com o jogador de 20 anos.

Em meio à indefinição sobre o seu futuro, o garoto GP segue atuando pela equipe comandada por Sylvinho e desperta interesse de clubes no mercado da bola. De acordo com o seu estafe, Benfica (POR), Athletico-PR, Flamengo e São Paulo monitoram a situação do jovem no CT Joaquim Grava. Nenhum fez proposta por sua contratação até o momento, mesmo que ele esteja livre para assinar um pré-contrato.

A ideia da cúpula corintiana é prorrogar a estadia de Gabriel Pereira no Parque São Jorge. O clube pretende uma conversa com o atleta ao término do Campeonato Brasileiro para apresentar uma proposta definitiva de renovação contratual. Ele é visto como a principal revelação do Timão na temporada. Não à toa é tratado como joia pelo departamento de futebol.

O Corinthians já iniciou conversas com os representantes do atleta nos bastidores – os agentes Paulo Pitombeira e Ivan Rocha são os responsáveis por agenciá-lo no mercado da bola. O clube tenta um sinal verde dos empresários para um vínculo maior com a sua joia.

Promovido ao elenco profissional em 2020, Gabriel Pereira se firma no time corintiano sob o comando de Sylvinho. Nesta temporada, o jogador participou de 22 jogos, sendo 11 na condição de titular. Depois de ganhar a posição com o atual treinador, disputou as últimas nove partidas, somando dois gols e uma assistência.