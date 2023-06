Águia de Marabá x Tuna Luso ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Tuna Luso se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 16h (de Brasília), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, em duelo carioca válido pela décima rodada da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Vindo de um empate, o Águia de Marabá se manteve na vice-liderança do grupo A1, com 16 pontos. O time paraense soma quatro vitórias, quatro empates e uma derrota até o momento. Já o Tuna Luso ganhou o jogo passado e subiu para o terceiro lugar, também com 16 pontos.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel, Douglas Lima, Wander, Betão, Bruno Limão, Luam, Carlos, Gabriel Agu, Rodrigo, Adauto, e Castro.

Tuna Luso: Jefferson, Lukinhas, Dedé, Samuel, Cassio, Marlon, Paulo Rangel, Emerson, PEdrinho, Kaue e Daelson.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Quando é?