Águia de Marabá x Trem-AP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Trem-AP se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), no estádio Zinho Oliveira, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão da TV Cultura do Pará, na TV aberta, e do portal F.Sports TV, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo 1 com 14 pontos, o Águia de Marabá chega embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados. A única derrota na Série D aconteceu para o São Raimundo por 3 a 1 na segunda rodada.

Do outro lado, o Trem-AP está na lanterna do grupo com apenas quatro pontos. A única vitória aconteceu na rodada de estreia quando bateu o Tuna Luso por 1 a 0. De lá para cá, foram cinco derrotas e um empates, com aproveitamento de 19%.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Rodrigo, Betão e Evandro; Castro, Patrick e Wander; Gabriel Agú, Luam Parede e Alan Maia.

Trem-AP: Eder; Adriano, Ronny Taperaçu, Cleberson e Douglas; Ricardo Capanema, Fabio Mucajá e Kariri; Neto Tcholinha, Rafinha e Caica.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Trem-AP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?