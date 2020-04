Agüero voltando pra casa? Independiente sonha com reforço e até já separou camisa 10 para o atacante

O atacante do Manchester City já afirmou seu desejo de voltar ao clube de Avellaneda; goleiro do Arsenal pode seguir o mesmo caminho

O desejo de Sergio Agüero encerrar a carreira no Independiente não é segredo para ninguém. O atacante já falou várias vezes sobre a vontade de vestir a camisa do clube que começou a carreira mais uma vez. E isso pode estar mais perto do que se imagina, segundo o próprio treinador do clube.

Lucas Pusineri afirmou que o clube já está com a camisa 10, a favorita de Agüero, livre para o craque. "Tomara que na minha permanência no Independiente eu possa me juntar novamente com Sergio. Nós estamos separando o número 10 para ele".

"Tomara que eu seja o treinador quando Agüero voltar. Eu fui companheiro de time dele e espero que no futuro eu seja o seu treinador", disse ao Super Miter Deportivo.

Mais times

Agüero deixou o clube há 14 anos, quando foi para o . Em sua vitoriosa passagem pelo , ele se tornou o maior artilheiro da história do clube com 254 gols. Aos quase 32 anos, o contrato do argentino com os citizens vai até junho de 2021.

#UnDíaComoHoy pero de 2006, @aguerosergiokun nos regalaba estos dos goles para ganar 2-0 en Liniers. 👹



¡Explotaba la tribuna visitante! ¿Recordás ese partido? 🔙#TodoRojo🔴 pic.twitter.com/UhER7KQL0C — C. A. Independiente (@Independiente) April 7, 2020

O sonho de ter Agüero novamente reascende o sonho do clube de voltar a conquistar a América. O Independiente é o clube que mais venceu a Libertadores na história, mas o título não vem desde 1984. "Ter Agüero de volta seria maravilhoso para todos que amam o Independiente", disse Pusineri. "Se voltarmos à Libertadores e pudermos jogar com ele, seria um desafio incrível para todos nós".

Essa possível volta do atacante ao clube de origem pode impactar na volta de Emiliano Martinez, goleiro do , para o time de Avellaneda. Martinez já admitiu que seguiria Agüero caso ele voltasse ao clube argentino. O goleiro é outro fruto das categorias de base do Independiente.

"Bem, quando o Kun Agüero voltar [para o Independiente], eu vou pensar nisso também. É o clube que ele ama e a verdade é que você nunca pode descartar este amor", disse Martinez ao TNT Sports.

Mais artigos abaixo

Relembrando seu início de carreira, Martinez também afirmou esse amor pelo ex-clube: "A parte mais difícil foi deixar minha casa muito novo, deixar o clube que amo, o Independiente, e deixar os meus amigos".

O goleiro já está a oito anos no Arsenal, mas nunca conseguiu uma sequência como titular. Sempre visto como um reserva, foram apenas 25 participações em jogos. E ele não esconde o desejo de ter mais minutos em campo.

"Eu ainda tenho mais dois anos de contrato, mas estou aberto a tudo porque quero jogar, seja aqui ou em outro clube", afirmou.