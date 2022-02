Afogados x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano 2022

No estádio Vianão , Afogados e Náutico se enfrentam na noite deste domingo (27), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Afogados x Náutico DATA Domingo, 27 de fevereiro de 2022 LOCAL Vianão, Afogados da Ingazaeira - PE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Estádio Valdemar Viana de Araújo. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Náutico entra em campo nesta quarta-feira querendo manter o bom momento no Pernambucano. Até agora, o Timbu soma 3 vitórias em 4 partidas. O Alvirrubro é a quarto colocado do estadual, com 9 pontos.

Já o Afogados tem 6 pontos no campeonato, com apenas uma vitória. A equipe mandante quer surpreender o adversário.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 3 x 1 Náutico Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022 Tocantinópolis 1 x 0 Náutico Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Salgueiro Campeonato Pernambucano 2 de março de 2022 19h (de Brasília) Náutico x Sergipe Copa do Nordeste 6 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

AFOGADOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Retrô 2 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 2 de fevereiro de 2022 Vera Cruz 1 x 2 Retrô Campeonato Pernambucano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas