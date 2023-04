A acusação de racismo contra o técnico do PSG Christophe Galtier

Caso teria acontecido em agosto de 2021, quando Galtier expressou descontentamento pelo elenco do Nice "ter muitos jogadores negros e mulçumanos"

Em cada semana há uma polêmica. O PSG definitivamente vive uma temporada turbulenta tanto em campo quanto nos bastidores. E desta vez, Christophe Galtier é o alvo. Na origem desta turbulência, um e-mail que teria sido enviado por Julien Fournier, ex-diretor de futebol do Nice.

De acordo com o jornalista Romain Molina, da RMC Sport, Julien Fournier enviou aos proprietários do clube um e-mail que contém declarações racistas do treinador.

“Christophe Galtier entrou no meu gabinete. (…) Disse que era preciso levarmos em consideração a realidade da cidade e que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipe”, diz o e-mail enviado por Julien.

Ainda segundo Fournier, torcedores do clube encontraram Galtier em um restaurante e reclamaram do número de jogadores negros na equipe. Com isso, o treinador teria dito que “era necessário levar em consideração que a equipe não correspondia com a cidade nem com o que as pessoas pediam”.

Outra parte da denúncia se refere a um momento de cobrança por vitórias. Quando o então diretor de futebol do Nice procurou Galtier para cobrar resultados, o treinador teria respondido que o elenco não era como ele e que havia sido montada uma "equipe de escória", onde "só há negros e metade da equipe está na mesquita às sextas-feiras à tarde".

O treinador está sendo investigado internamente pelo Paris Saint-Germain e se vê em uma grande polêmica na reta final da temporada. Galtier já estava sendo contestado por conta dos resultados de sua equipe e a pressão sobre o francês aumentou nos últimos dias. Caso as declarações racistas sejam confirmadas, o presidente do PSG Nasser Al-Khelaïfi prosseguirá com a demissão do comandante.

Galtier chegou ao PSG em julho de 2022 com a missão de tornar um elenco cheio de estrelas em um time vencedor. Contudo, o trabalho do técnico vem deixando a desejar, já que a equipe foi eliminada da Champions League e da Copa da França nas oitavas de final.