Abel engata 7ª vitória seguida enquanto Coudet não sabe o que é ganhar em 2021

Após início complicado, Internacional embala com Abel Braga e assume a liderança do Brasileirão, enquanto o Celta de Vigo engata sequência de derrotas

Após ver o Internacional cair de rendimento com a saída de Eduardo Coudet, nem os torcedores mais otimistas poderiam esperar uma reviravolta dessas. Sob desconfiança e críticas, Abel Braga deu a volta por cima e engatou uma sequência de sete vitórias seguidas para assumir a liderança do Brasileirão. Enquanto isso, o treinador argentino, que começou com tudo no , ainda não sabe o que é vencer em 2021.

Nesta quarta-feira (21), o Inter assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e com muita propriedade, aplicando no , rival direto na briga pelo título, a maior goleada sofrida pelo clube no estádio do Morumbi.

A grande exibição, com direito a hat-trick do jovem Yuri Alberto, ex-Santos, chega para consolidar de vez a boa fase de Abel Braga no comando do Colorado. Com o 5 a 1 desta quinta, o clube gaúcho chegou a sua sétima vitória seguida no Brasileirão e assumiu a liderança da competição, com dois pontos de vantagem para o Tricolor paulista, segundo colocado.

isso, Eduardo Coudet, que deixou o Inter para assumir o de Vigo, da , ainda não sabe o que é vencer em 2021. Com o revés diante do Bétis, nesta quarta (20), El Chacho chega a sua quarta derrota em quatro partidas neste ano. E o mais curioso de tudo é que, há alguns meses, os papéis estavam completamente invertidos.

Com o treinador argentino, o Inter havia se tornado líder do Brasileirão e se colocava como um forte candidato ao título. Porém, quando Coudet resolveu embarcar para a Espanha, tudo mudou.

Abel Braga assumiu o e teve um início de trabalho bastante complicado, vendo seu time despencar na tabela da competição, isso sem contar as eliminações na Copa do , diante do , e na Libertadores, diante do .

E enquanto isso, para desespero dos torcedores Colorados, Coudet tinha um início arrasador pelo Celta de Vigo. Após assumir o time na zona de rebaixamento de LaLiga, o treinador havia engatado uma sequência de ótimos resultados para colocar o Celta na parte de cima da tabela.

Mas como dizem, futebol é momento, e o momento agora é todo do Internacional de Abel Braga, que pode acabar com o longo jejum de títulos brasileiros em poucas semanas.