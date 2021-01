Yuri Alberto quase deixou de ir ao Inter antes de fase artilheira no Brasileirão

Responsável por três dos cinco gols da goleada sobre o São Paulo, atacante de 19 anos chegou ao Colorado depois de disputa contra o Santos

O goleou o por 5x1 no duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão 2020, nesta quarta (20). No duelo que levou o à liderança da competição, quem brilhou foi o jovem Yuri Alberto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com apenas 19 anos de idade, o atacante da sub-20 chegou ao Inter vindo do em 2020, após o clube gaúcho chegar a tratar a negociação “página virada” e desejar sucesso ao jogador em seu futuro, em agosto passado.

Mais times

Em uma rápida reviravolta, ainda em agosto de 2020, o Colorado acertou a transferência de Yuri, após uma disputa judicial com o que terminou em acordo. O contrato é válido até o meio de 2025, e deixou para o Santos 10 dos 50% que o clube possuía dos direitos econômicos do atleta, além do reparcelamento de uma dívida entre os times.

O Santos fez de tudo para segurar a promessa, chegando a oferecer um salario R$ 200 mil, além de luvas de R$ 10 milhões, segundo informações do UOL Esporte, mas ainda assim não conseguiu seduzir o jogador, que mudou para o Inter.

Mais artigos abaixo

Yuri Alberto participou de 27 dos 61 jogos disputados pelo Inter na temporada até aqui, com 12 gols marcados. O ponto alto da passagem do atacante pelo Colorado foi justamente contra o São Paulo, quando marcou três gols em menos de dez minutos.

A goleada sobre o então líder do campeonato impulsiona o Internacional na tabela e coloca o time gaúcho em ótima posição para a conquista do Brasileirão, competição que conquistou pela última vez há 41 anos, em 1979.

Com sete rodadas restantes e a lesão de seu principal jogador, Thiago Galhardo, o Inter deve contar com a estrela do jovem Yuri para a reta final do Brasileirão.