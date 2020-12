Abel encanta no Palmeiras por comissão técnica multifunção e modo workaholic

Simpático e dono de dedicação integral, português e seus três auxiliares são responsáveis por preparação física e técnica, algo inédito no Brasil

Abel Ferreira já conquistou a torcida do pelas atuações da sua equipe em campo , mas a influência positiva do trabalho do português é perceptível também na parte interna. Em uma rotina que absorve praticamente todo o seu tempo acordado, ele tem implantado conceitos até então inéditos no .

O principal deles é o fato de tanto Abel quanto seus três auxiliares, os portugueses Vitor Castanheira, Carlos Martinho e João Martins, serem capazes de ministrar os trabalhos físicos e técnicos nos treinamentos.

Ainda que Martins tenha chegado ao Brasil como o especialista em preparação física, os profissionais se alternam na ativação dos atletas em treinamentos e, pela formação obtida na Europa, estão aptos a participar do processo de condicionamento dos atletas, além dos já tradicionais trabalhos de campo executados comumente por auxiliares.



Abel, aliás, costuma realizar trabalhos táticos também nos dias das partidas, posicionando os atletas para jogadas de bola parada defensiva e ofensiva, evitando que o elenco fique um dia inteiro sem atividade na concentração antes dos jogos.



Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Internamente, o português vem sendo constantemente elogiado pela capacidade de dialogar com todos os setores do clube e de se preocupar em entender o que acontece no dia a dia alviverde. "Seria mais fácil para ele se fechar apenas no trabalho de campo, mas ele gosta de entender o contexto", contou uma pessoa próxima ao treinador ouvida pela reportagem.



O encantamento, é claro, fica mais evidente em uma série de grandes atuações como a estabelecida recentemente pelo Palmeiras. Ser, ao lado do Grêmio, um raro concorrente em três campeonatos até este momento da temporada, porém, dá "segurança" à diretoria que o bom momento chega ao menos até janeiro, com reta decisiva do Campeonato Brasileiro.





Para evitar que isso se quebre, o técnico tem consumido basicamente todo o seu tempo para dominar tudo o que for possível sobre Palmeiras. O contexto de pandemia da Covid-19, é claro, auxilia em uma reclusão maior, mas há relatos de mais 12 horas de trabalho ininterruptas dele no CT desde a chegada.



Além da , torneio pelo qual enfrenta o Libertad às 21h30 desta terça-feira, no Allianz Parque, Abel e o ainda estão vivos na Copa do Brasil, na qual enfrentam o América-MG na semifinal. No Brasileiro, o time tem nove pontos a menos que o líder São Paulo, com um jogo a menos que o rival.