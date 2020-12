Palmeiras x Libertad: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatarem no primeiro duelo, e voltam a se enfrentar nesta terça-feira (15), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), em jogo de volta das quartas de final da . A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, além do canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Libertad DATA Terça-feira, 15 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Parque, - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, além da Fox Sports, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória no Brasileirão, o Palmeiras agora volta as suas intenções para a Copa Libertadores e avança com uma vitória simples ou com um empate por 0 a 0. Patrick de Paula e Luiz Adriano lesionados, são desfalques para o duelo, assim como Lucas Lima, expulso no primeiro jogo.

Já o Libertad conta com o goleiro Martín Silva, ex- , e deve ir a campo com força máxima. O time paraguaio precisa de um triunfo simples para ficar com a vaga, ou empatar por mais de dois gols.

Vale lembrar que caso o placar de 1 a 1 se repita, a decisão será nos pênaltis.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Willan (Gustavo Scarpa).

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Pablo Adorno e Iván Piris; Blás Cáceres, Matías Espinoza, Antonio Bareiro e Álvaro Campuzano; Adrián Martínez e Óscar Cardozo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

Delfin 1 x 3 Palmeiras - 25 de novembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 - 2 de dezembro de 2020

Libertad 1 x 1 Palmeiras - 8 de dezembro de 2020

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 191 jogos, a equipe acumula 105 vitórias, 35 empates e 52 derrotas, com 355 gols marcados e 205 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 Libertad 1 x 1 Palmeiras Copa Libertadores 8 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) Palmeiras x 23 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 1 Guaraní 11 de dezembro de 2020 Libertad 1 x 1 Palmeiras Copa Libertadores 8 de dezembro de 2020

Próximas partidas