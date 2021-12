Abel Braga indica contratação de Patrick, do Inter, ao Fluminense

De olho em 2022, o Fluminense vem se movimentado bastante no mercado. Depois de confirmar contratações como as de Felipe Melo e Willian Bigode, o Tricolor Carioca pode apostar suas fichas em Patrick, do Internacional, segundo soube a Goal, indicado por Abel Braga.

Em 2020, sob o comando do atual técnico do Flu, Patrick foi um dos grandes destaques do futebol brasileiro e esteve entre os melhores jogadores na sua posição. Na última temporada, no entanto, esteve abaixo e sofreu com a pressão da torcida Colorada.

Apesar de priorizar uma continuidade no Inter, Patrick não descarta deixar o clube e admite estar aberto a ouvir propostas. Em participação no programa "Cancelados", no Youtube, dos jornalistas Alê Oliveira e Thiago Asma, o meio-campista foi direto.

"Tem conversas aí. Acredito que a consulta é natural nesta época do ano para saber as condições. É normal, mas nada concreto. Estou focado no Inter.Tenho contrato até 2023. Minha intenção inicial é cumprir. Óbvio que, se houver uma conversa boa para ambos, é válido também um acordo. Estou aberto. Aguardo os próximos capítulos, mas deixo clara a intenção de continuar no Inter e cumprir meu contrato".