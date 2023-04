ABC x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram neste domingo (23), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Frasqueirão, o ABC enfrenta o Vitória na noite deste domingo (23), em Natal, às 18h (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de iniciar o campeonato com derrota, o ABC terá o apoio de sua torcida para somar os seus primeiros pontos na competição. O Alvinegro não confirmou se terá baixar para o duelo.

Do outro lado, o Vitória começou a Série B com o pé direito e agora busca a segunda vitória consecutiva. O Rubro-Negro não poderá contar com Marco Antônio e Diego Fumaça, ambos machucados.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Gedeilson, Habraão (Richardson) e Vançan; Wellington, Patrick e Raphael Luz; Monteiro Dias, Fabio e Welliton (Lucas Tocantins). Técnico: Fernando Marchiori.

Vitória: Assis Arcanjo; Zé Carlos, Camutanga, Wagner e Correa; Léo Gomes e Rodrigo Andrade; José Hugo, Giovanni Augusto e Osvaldo; Léo Gamalho. Técnico: Leonardo Condé.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Marco Antônio e Diego Fumaça estão lesionados.

Quando é?