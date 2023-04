ABC x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela terceira fase do torneio nacional; veja como acompanhar na TV

ABC e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 27, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com o título do Campeonato Gaúcho de 2023, o Grêmio volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, o Tricolor eliminou o Campinense por 2 a 0, e na sequência passou pelo Ferroviário por 3 a 0.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho deve optar pela entrada de Diogo Barbosa no lugar de Reinaldo, que ficará afastado dos gramados por um mês. Por outro lado, a base da equipe deve seguir a mesma dos últimos jogos.

Já o ABC conquistou a classificação à terceira fase após passar pelo Tuntum por 5 a 0, e pelo Vasco nos pênaltis por 6 a 5. Vale destacar que a equipe nunca venceu o rival na história do confronto. Em três jogos, foram dois empates e uma vitória do Grêmio. No último encontro, válido pela primeira fase da Copa do Brasil de 1999, as equipes empataram em 3 a 3.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ABC: Simão; Alemão, Richarlison, Afonso (Luis Gustavo) e Márcio Azevedo; Wellington Reis e Daniel; Matheus Anjos; Ceará, Felipe Garcia e Fábio Lima. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Grêmio

Reinaldo sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com estiramento no ligamento colateral medial, e será desfalque por um mês.

ABC

Sem desfalques confirmados.

