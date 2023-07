ABC x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Frasqueirão, o ABC recebe o Criciúma na tarde deste sábado (8), em Natal, a partir das 15h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Apesar de estar na lanterna do campeonato com 10 pontos, o ABC ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento após a vitória no jogo passado. O Alvinegro, entretanto, tem uma série de baixas por lesões.

Já o Criciúma é o terceiro colocado com 30 pontos, e busca um novo triunfo fora de casa. A equipe catarinense tem todo o elenco à diposição para o duelo.

Prováveis escalações

ABC: Simão, Gedeílson, Alemão, Afonso , Richardson, Wallace, Matheus Anjos, Thonny Anderson, Ramon, Júnior Todinho, Fábio Lima. Técnico: Allan Aal.

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Miquéias; Fellipe Mateus, Felipe Vizeu, Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

ABC

Alemão, Otávio, Wellington Nascimento, Didi, Kazu, Guilherme Santos, Júlio César, Thiago Rosa e Dentinho estão no departamento médico.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?