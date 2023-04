ABC x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Potiguar

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela última rodada do quadrangular; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e América-RN entram em campo na noite desta quinta-feira (20), no Frasqueirão, em Natal, pela sexta e última rodada do quadrangular do Campeonato Potiguar. A partida não teve transmissão confirmada.

Finalistas do estadual, as duas equipes se enfrentam em clássico prévio à grande decisão.

Prováveis escalações

ABC: Simão, Gedeílson, Richardson, Afonso, Jhonnathan, Fábio Lima, Wellington Reis, Daniel, Léo Ceará, Felipe Garcia e Allan Dias.

América-RN: Carlão, Jean Pierre, Édson Silva, Juninho, Luiz Paulo, Allef, Araújo, Wallace Pernambucano, Elvinho, Iago e Téssio.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?