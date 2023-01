A vida de luxo de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez na Arábia Saudita

O craque ex-Manchester United, agora no Al-Nassr , está levando uma vida luxuosa no hotel Four Seasons, na capital saudita, ao lado de sua esposa

Cristiano Ronaldo se transferiu para o Al-Nassr, da Arábia Saudita e, obviamente, questões financeiras tiveram um grande peso na decisão. Desde que chegou ao novo continente, CR7 e sua esposa, a modelo Georgina Rodriguez vem levando uma vida de luxo, segundo a revista britânica Tatler. Ao todo, o clube árabe teria disponibilizado 17 suítes para o craque português no hotel Four Seasons, no centro de Riad, incluindo a Kingdom Suíte – de dois andares, completa, com sala de estar, sala de jantar, sala de cinema e muito ouro e mármore pelo quarto, isso sem contar com a vista privilegiada para a cidade – onde sua família estaria hospedada.

O veículo vai mais além e reporta que a conta das acomodações disponibilizadas para Cristiano Ronaldo seria de 310 mil dólares por mês, mais de R$ 1,5 milhão na cotação atual. O hotel, inclusive, foi o mesmo no qual o Newcastle se hospedou durante sua viagem no meio da temporada da Europa, em dezembro.

O fato é que o craque português parece estar curtindo a vida desde que deixou o Manchester United, há cerca de um mês. Desde então, ele já foi visto em restaurantes pela cidade e, na noite de ontem, na Arábia Saudita, em um jantar com sua família e amigos para celebrar o aniversário de sua esposa.

Getty

Embora a vida fora de campo tenha começado bem, Cristiano Ronaldo agora espera que as coisas melhorem também dentro dos gramados. Dono de cinco bolas de ouro, o atacante português ainda não marcou gols nas duas partidas oficiais por seu novo clube – incluindo uma derrota amarga na final da Supercopa da Arábia Saudita, na semana passada –, apenas no amistoso diante do PSG, com dois gols de CR7, em sua primeira aparição pela equipe.

O próximo duelo do Al-Nassr será na sexta-feira, dia 03 de fevereiro, contra o Al-Fateh, fora de casa, mais uma chance para Cristiano Ronaldo fazer uma de suas maiores especialidades: balançar as redes.