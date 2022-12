Cristiano Ronaldo escolheu o Al-Nassr e o adeus às grandes competições

Para cada escolha, uma renúncia. O craque vai receber um dinheiro estratosférico, mas sai dos principais holofotes do futebol

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, dizendo estar “ansioso” e exaltando a “visão inspiradora” de sua nova equipe, com a qual também fez questão de afirmar que buscará títulos. Aos 37 anos, pela primeira vez em sua carreira CR7 não será um jogador de futebol europeu. O português escolheu os gramados sauditas como palco pelas próximas duas temporadas e, como consequência, escolheu também se despedir das grandes competições do futebol mundial.

Se tiver muita sorte, Cristiano talvez ainda possa tentar disputar algum eventual Mundial de Clubes no curto tempo que lhe resta – embora sua mais nova equipe sequer esteja em torneios continentais no momento. Nada de Champions League, uma vez que nenhuma potência europeia pensou em fazer esforços para contratá-lo, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ou Serie A italiana. Nada de Europa League ou até um fim de ciclo bonito de volta ao futebol português. Nada de alguma louca incursão pelo futebol sul-americano.

Cristiano Ronaldo está fora do circuito de grandes torneios, o que de certa maneira não deixa de soar como um reconhecimento de que não consegue mais ser titular absoluto de uma equipe de protagonismo no jogo de elite. E mais um carimbo para reforçar que 2022 acabou de vez com as comparações entre ele, CR7, e Messi.

Se eventualmente aceitou que a idade chega para todos, CR7 tinha duas opções em sua frente antes de firmar com o Al-Nassr: diminuir bastante os seus vencimentos para seguir no futebol europeu ou buscar, aos 37 anos, um último contrato pomposo em termos econômicos. O craque português, que já garantiu o seu lugar eterno no Olimpo da bola, optou pela segunda opção e vai receber o equivalente a R$ 1 bilhão por ano na Arábia Saudita. Em troca, saiu de vez dos principais holofotes do futebol a partir de 2023. Para cada escolha, uma renúncia.