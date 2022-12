Quem é Georgina Rodríguez? Tudo sobre a namorada de Cristiano Ronaldo

Modelo espanhola é o interesse amoroso mais sério da estrela do Man United desde que rompeu namoro com Irina

Cristiano Ronaldo vive a maior parte de sua vida à vista do público. Porém, desde que alcançou o estrelato, sempre manteve em segredo as suas relações pessoais.

O atacante do Manchester United namorou Irina Shayk, modelo russa, por cinco anos, até janeiro de 2015, quando sua família descreveu o rompimento como "uma morte".

Desde então, o português apareceu vinculado a várias mulheres, mas só uma se tornou namorada oficial do jogador - a bailarina e modelo Georgina Rodríguez.

Desde sua participação na cerimônia de entrega do prêmio The Best da Fifa em 2017, Georgina foi oficialmente considerada a namorada do atacante.

Em maio de 2017, Georgina apareceu em imagens ao lado do craque, em Ibiza. Ela vestia um biquíni e a as imagens circularam o mundo todo. Em julho do mesmo ano, foi confirmada a gravidez da modelo. Em 12 de novembro, ela deu a luz ao quarto filho do atleta. A pequena Alana Martina é a primeira herdeira que chega por maternidade de substituição. Recentemente, aliás, o casal revelou que Georgina Rodríguez estva grávida de gêmeos.

No entanto, o atacante do Manchester United anunciou, por meio de suas redes socias, que um de seus filhos gêmeos, o menino, faleceu ainda no ventre de Georgina. Na postagem, o atacante postou um comunicado: "É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê."

"É a maior dor que quisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá força pra viver este momento com alguma esperança e felicidade."

Quem é Georgina Rodríguez? O que ela faz?

Segundo o diário The Sun, Georgina Rodríguez é originária do norte da Espanha, de Jaca, cidade de apenas 13 mil habitantes que está perto da fronteira com a França, a 450 quilômetros de Madrid. Mesmo tendo nascido em Buenos Aires, na Argentina, se considera de nacionalidade espanhola.

Ela trabalhou como camareira em sua terra natal antes de se mudar com a família para Bristol, na Inglaterra.

Georgina também é bailarina, mas diz que desde que está com Cristiano Ronaldo começou uma carreira como modelo. A espanhola foi contratada em maio de 2017 pela agência UNO Models, e sua estreia como modelo fotográfica foi com um espetacular biquíni preto.

"Fiz balé durante 15 anos. Minha formação é a dança clássica. Eu sempre tive muito amor pela arte. Isso ajuda no companheirismo, na disciplina e na importância de levar uma vida regrada. No meu dia a dia, gosto de me cuidar, fazendo esporte e comendo de maneira equilibrada. Trato de usar produtos naturais, evitando comidas pesadas", comenta a própria Georgina Rodríguez.

Atualmente, a modelo é considerada, acima de tudo, como uma influenciadora digital nas redes sociais, com mais de 32 milhões de seguidores.

Como Georgina e Cristiano Ronaldo se conheceram?

De acordo com rumores - de tablóides - Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodríguez na zona VIP de um evento organizado em Madrid pela Dolce & Gabanna. A versão, contudo, não é confirmada pelas partes.

Por outro lado, o jornal espanhols AS, revelou que Rodríguez conheceu Cristiano Ronaldo em uma loja da Gucci, em Madrid, onde ela trabalhava como balconista.

"Sua altura, seu corpo, sua beleza me chamaram a atenção. Eu estava tremendo na frente dele, mas uma faísca se acendeu", disse ela.

O relacionamento parece ter se consolidado desde então, e se tornou público depois que paparazzis derrubaram o segredo no final de 2016. Foi nessa época em que Cristiano Ronaldo chegou ao extremo de se disfarçar com uma peruca e óculos de sol na Disneyland para não ser reconhecido pelos fotógrafos.

Desde então, Georgina Rodríguez esteve em muitos jogos dos clubes que o jogador passou e, claro, na cerimônia de gala da Fifa, participando das cerimônias com a mãe, irmãs e filhos de Cristiano.

Eles chamavam a atenção por não compartilhar fotos em conjunto, nem nos perfis das redes sociais de Cristiano Ronaldo, nem nas de Georgina Rodríguez. No entanto, isso mudou e, nesses últimos anos, ambos se seguem e divulgam imagens juntos.

Quais os planos do casal Cristiano e Georgina?

Este relacionamento é, claramente, o mais sério que Cristiano Ronaldo teve desde que terminou com Irina, em 2015. Fato que foi profundamente enfatizado, quando Georgina deu à luz uma menina - sua primeira com Ronaldo e o quarto filho da estrela de Portugal. Em outubro de 2021, o casal anunciou que estava esperando gêmeos, revelando posteriormente um casal de crianças.

Também é notável a boa relação que Georgina parece ter com o garoto Cristiano Jr, filho mais velho do atleta, criado junto com a mãe, Dolores. A identidade da mãe biológica do filho de Cristiano Ronaldo é mantida em segredo desde 2010, ano de seu nascimento. O mesmo acontece com a mãe das duas outras crianças.

Georgina compartilha gestos de cumplicidade com Cristiano Jr no palco privado do astro lusitano e também nos jogos do Real Madrid, um bom presságio para o futuro e a relação.

Agora, o casal tem em comum o quarto filho do jogador e Georgina se tornou a primeira mulher que é oficialmente mãe de um dos filhos do craque. O nome escolhido foi Alana Martina, como revelou o atacante por meio de suas redes sociais. Um nome composto, fruto dos desejos de seus pais, dado que o jogador queria que se chamasse Alana e a mãe queria Martina.

Alana Martina nasceu em 12 de novembro de 2017 na Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón (em Madrid). Apenas um mês depois, em 19 de dezembro, Georgina compartilhou a primeira imagem da garota.

Georgina assiste aos jogos de CR7?

Georgina foi flagrada em vários jogos do atacante, normalmente sentada ao lado e conversando com Cristiano Jr.

Ela também entrou em campo para comemorar a vitória na final da Champions League e até registrou o momento nas redes sociais: "Meus dois amores".

Durante a Copa do Mundo de 2018, Georgina foi flagrada nos jogos de Portugal torcendo por seu namorado nas arquibancadas.

No último jogo da fase de grupos, contra o Irã, ela postou uma foto de si mesma vestindo uma camisa do craque com a legenda: "Força Cristiano. Te amamos".

Ela também esteve presente na Euro 2020 após os jogos de Ronaldo junto com a família.

O que é "Soy, Georgina" da Netflix?

"Soy, Georgina" é um documentário de seis episódios da Netflix, que narra vários meses da vida de Georgina Rodríguez, dando uma olhada nos bastidores de sua vida como parceira de Cristiano Ronaldo.

Lançado ainda em 2022, apresenta momentos sinceros do cotidiano de Georgina como mãe e companheira, além de sua vida profissional envolvendo modelagem e dança, além de seus interesses comerciais.

"Muitas pessoas sabem meu nome", diz ela no clipe. "Mas poucos sabem quem eu sou."