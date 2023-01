Gritar “Messi!” vira provocação a Cristiano Ronaldo em jogos do Al-Nassr

Na derrota para o Al-Ittihad, o grande destaque do jogo acabou sendo Romarinho

A comparação entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que durou pouco mais de década em um duopólio inédito no futebol mundial, já está na história. Mas embora o argentino e o português estejam bastante longe um do outro, e nem disputem mais campeonatos em comum após a ida de CR7 para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o português ainda pode sentir a presença do camisa 10. Não estamos falando do amistoso entre um combinado de times árabes, do qual Cristiano fez parte, contra o PSG de Messi: agora o nome do argentino passou a ser cantado com a simples intenção de provocar o atacante luso.

Aconteceu no duelo pela semifinal da Supertaça Saudita, entre o Al-Ittihad e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Em seu segundo jogo pelo novo clube, o veterano português mais uma vez passou em branco e viu sua equipe perder por 3 a 1. A provocação feita pelos torcedores do Ittihad não envolveu xingamentos ou algum julgamento de caráter: foi a evocação do simples nome de Messi, meio que indicando que o argentino acabou levando a melhor na comparação entre ambos, que foi utilizada como forma de balançar o camisa 7.

Esta não foi a primeira vez que um nome foi usado por rivais como forma de tentar desestabilizar Cristiano Ronaldo. Em 2015, quando ainda estava no Real Madrid, torcedores do Atlético de Madrid entoaram o nome da atriz e modelo Irina Shayk para provocar CR7. Na ocasião, o luso acabava de terminar o seu namoro com a russa e viu os colchoneros golearem os merengues por 4 a 0.

Na derrota do Al-Nassr para o Al-Ittihad o grande destaque acabou sendo outro nome famoso. Ao menos para os brasileiros: Romarinho, ex-Corinthians, fez gol e deu duas assistências. O gol de honra do time de CR7 foi marcado por outro brasileiro, Anderson Talisca.